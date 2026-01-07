 В Азербайджане проводится мониторинг цен на сигареты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджане проводится мониторинг цен на сигареты

First News Media11:23 - Сегодня
В Азербайджане проводится мониторинг цен на сигареты

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана проводит мониторинг потребительского рынка в связи с изменениями, наблюдаемыми в розничных ценах на сигареты и табачные изделия.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госагентстве.

Агентство напоминает, что хозяйствующие субъекты самостоятельно формируют цены на товары, включая сигареты, которые не входят в утвержденный Кабинетом министров "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством", исходя из рыночных принципов спроса и предложения.

"Вместе с тем, Агентство проводит регулярные мониторинги для предотвращения необоснованных изменений цен на потребительском рынке, а также контроля за соблюдением требований законодательства о конкуренции при формировании цен. В случае выявления искусственного завышения цен на рынке или нарушения конкурентной среды, принимаются меры в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Отметим, что в последние дни наблюдается повышение цен на отдельные марки сигарет.

Поделиться:
246

Актуально

Мнение

Логика маршрутов против логики конфликта: взгляд Ильхама Алиева на TRIPP

Общество

Обвиняемый в смерти пациентки врач Санан Мехдиев освобожден от наказания

Общество

В Баку на 47 перекрестках установили специальные светофоры для велотранспорта - ...

Общество

Как долго в Баку продлится туман?

Общество

Цепная авария с пострадавшими в Гаджигабуле - ФОТО

Обвиняемый в смерти пациентки врач Санан Мехдиев освобожден от наказания

В Гусаре три члена одной семьи отравились угарным газом, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

В Комплексе бакинской телебашни проведут проектные работы

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL предотвратил попытку незаконного проникновения на борт

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

Последние новости

США не планируют вторгаться в Гренландию, заявил Рубио

Сегодня, 13:38

США могут снять санкции с Турции в оборонной сфере

Сегодня, 13:30

В Dongfeng прокомментировали 1news.az инцидент с возгоранием автомобиля, в котором заживо сгорел человек

Сегодня, 13:25

Цепная авария с пострадавшими в Гаджигабуле - ФОТО

Сегодня, 13:20

Обвиняемый в смерти пациентки врач Санан Мехдиев освобожден от наказания

Сегодня, 13:15

Николь Кидман и Кит Урбан официально развелись после 19 лет брака

Сегодня, 13:10

Власти Флориды намерены выдвинуть обвинения против Мадуро

Сегодня, 13:00

Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Казахстана

Сегодня, 12:48

В Гусаре три члена одной семьи отравились угарным газом, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:43

Фархад Мамедов: Противоречия в письме председателя СледКома РФ Бастрыкина...

Сегодня, 12:33

В Комплексе бакинской телебашни проведут проектные работы

Сегодня, 12:30

Логика маршрутов против логики конфликта: взгляд Ильхама Алиева на TRIPP

Сегодня, 12:17

В Сумгайыте 650 абонентов временно остались без газа - Причина

Сегодня, 12:12

СМИ: Десятки самолетов ВВС США вылетели на Ближний Восток, в Иране повышена готовность ПВО

Сегодня, 12:08

Микки Рурк раскритиковал сбор денег в свою поддержку: «Я бы не стал просить милостыню» - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Евродепутат подал в суд на фон дер Ляйен

Сегодня, 11:50

В Иране опровергли сообщения о захвате протестующими Малекшахи и Абданана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:47

Азербайджанский ювелир против мошенников: Драка и аресты в Нью-Йорке - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:37

В Йемене заявили о потере связи с отправившейся в Эр-Рияд делегацией

Сегодня, 11:27

В Азербайджане проводится мониторинг цен на сигареты

Сегодня, 11:23
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43