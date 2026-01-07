В Азербайджане проводится мониторинг цен на сигареты

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана проводит мониторинг потребительского рынка в связи с изменениями, наблюдаемыми в розничных ценах на сигареты и табачные изделия.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госагентстве.

Агентство напоминает, что хозяйствующие субъекты самостоятельно формируют цены на товары, включая сигареты, которые не входят в утвержденный Кабинетом министров "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством", исходя из рыночных принципов спроса и предложения.

"Вместе с тем, Агентство проводит регулярные мониторинги для предотвращения необоснованных изменений цен на потребительском рынке, а также контроля за соблюдением требований законодательства о конкуренции при формировании цен. В случае выявления искусственного завышения цен на рынке или нарушения конкурентной среды, принимаются меры в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Отметим, что в последние дни наблюдается повышение цен на отдельные марки сигарет.