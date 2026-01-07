Азербайджанский ювелир против мошенников: Драка и аресты в Нью-Йорке - ФОТО - ВИДЕО

Известный азербайджано-американский бизнесмен, основатель и владелец ювелирного бренда TraxNYC Максуд Агаджани оказался в центре громкого инцидента в Алмазном квартале Нью-Йорка, который завершился вмешательством полиции и арестами.

Поводом для конфликта, по словам М.Агаджани, стала продажа его клиенту бриллиантового браслета за 22 тысячи долларов под видом изделия TraxNYC с ложной характеристикой золота - после того как он вернул клиенту деньги и забрал браслет, М.Агаджани лично направился к прилавку конкурентов, чтобы потребовать объяснений, сообщает 1news.az со ссылкой на National Jeweler.

Сцена конфронтации была снята на видео и быстро разошлась по социальным сетям, вызвав широкий резонанс - cловесная перепалка переросла в драку, в ходе которой, согласно заявлению полиции Нью-Йорка, М. Агаджани получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.

Another angle 💀pic.twitter.com/LN05QBxs6r — The Random Guy (@RandomTheGuy_) January 3, 2026

По сообщению правоохранительных органов Нью-Йорка, по итогам инцидента были арестованы двое ювелиров - Джордж и Фредди Акай, представляющие компанию Akay Diamonds. Им предъявлены обвинения в нападении, в отношении ещё одного участника конфликта был выписан судебный вызов.

В настоящее время обстоятельства произошедшего изучаются, расследование продолжается.

Максуд Агажани - азербайджано-американский бизнесмен, основатель и владелец TraxNYC - ювелирного бренда и магазина в Нью-Йоркском Алмазном квартале (Diamond District). Он родом из Баку, эмигрировал в США в детстве. TraxNYC стал известен благодаря продаже кастомных украшений с бриллиантами и золотых цепей, а также сотрудничеству со знаменитостями, включая Busta Rhymes, Kodak Black и MrBeast.

Максуд активно ведёт социальные сети и канал на YouTube (более 4,4 млн подписчиков), где демонстрирует процесс создания украшений, рассказывает о рынке ювелирных изделий и защищает репутацию своего бренда от подделок и мошенничества.