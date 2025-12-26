Роналду надел такой же костюм, «как у Мадуро» - ВИДЕО

Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду надел спортивный костюм, в котором был президент Венесуэлы Николас Мадуро, когда его вывозили из страны в Нью-Йорк во время операции США.

Роналду был замечен в сером спортивном костюме бренда Nike.

Видео быстро разошлось по социальным сетям и стало вирусным.

Отметим, что спортивный костюм Nike Tech Fleece, выпущенный в 2013 году, стал вирусным после фото президента Венесуэлы Николаса Мадуро в сером костюме с чёрной молнией, захваченного спецслужбами США. После этого спрос резко вырос: костюм распродали за час, особенно размер 3XL, а на перепродажах цена подскочила до 1000 долларов.