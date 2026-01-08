Президент Азербайджана пригласил местных и иностранных инвесторов инвестировать в страну.

Об этом Ильхам Алиев заявил на церемонии официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон», передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

«Создание видов возобновляемой энергии в Азербайджане осуществляется в рамках широкомасштабных проектов, реализуемых иностранными инвесторами. В эти проекты на сегодняшний день вложены сотни миллионов долларов. Я еще раз оцениваю деятельность как иностранных, так и местных инвесторов, принявших это решение, и вновь призываю их инвестировать в Азербайджан. Азербайджанское государство всегда защищает иностранные инвестиции, многие наши нефтяные контракты успешно реализуются уже на протяжении долгих лет, и в принятых решениях, контрактах не изменены и не будут меняться ни один параграф, ни один пункт, ни даже одно слово. Это очень важный фактор для привлечения иностранных инвесторов в нашу страну, потому что Азербайджан – надежное государство. Наше слово также ценно и законно, как наша подпись»,- заявил глава государства.