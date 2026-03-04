 В Узбекистане ввели пожизненное наказание за педофилию | 1news.az | Новости
В Узбекистане ввели пожизненное наказание за педофилию

First News Media09:33 - Сегодня
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о введении пожизненного заключения за педофилию, а также об ужесточении наказания за сексуальное домогательство и о защите женщин, пострадавших от насилия, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее предложения были озвучены общественностью в рамках подготовки программы наиболее приоритетных реформ и госпрограммы 2026 года. В частности, предлагалось установить пожизненное наказание за педофилию, не переводить в колонии-поселения лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних; передать полномочия расследовать такие преступления от органов внутренних дел прокуратуре. Также в целях усиления защиты женщин, пострадавших от насилия и получивших охранный ордер, предлагалось устанавливать на их мобильные устройства специальное приложение "SOS", при нажатии тревожной кнопки в котором сотрудники внутренних дел, находящиеся в радиусе 5 км, будут прибывать в течение 10 минут.

"Одобрив представленные инициативы, глава нашего государства подписал соответствующий указ и поручил ответственным лицам обеспечить широкое разъяснение новых мер среди населения", - сказано в сообщении.

В октябре 2025 года узбекистанский депутат Дилноза Азизова предложила ввести пожизненное лишение свободы для педофилов. Предложение прозвучало после того, как в Наманганской области республики мужчина изнасиловал семилетнюю родственницу.

