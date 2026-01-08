В Азербайджан завезли 8 тысяч гробов? - ОТВЕТ ТАМОЖНИ

Внесена ясность в появившуюся в социальных сетях информацию о ввозе в Азербайджан из Китая 8 тысяч гробов.

Как сообщает Day.Az, в ответ на запрос Modern.az в Государственном таможенном комитете заявили, что в страну были импортированы 8 тысяч деревянных прищепок для одежды. Из-за технической ошибки в таможенной декларации, допущенной при указании описания товара и кода, прищепки были зарегистрированы как гробы.

В Государственном таможенном комитете пояснили, что при оформлении товара, импортированного из Китайской Народной Республики, в таможенной декларации были правильно указаны описание продукции и первые четыре цифры кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, однако на уровне пятой и шестой цифр была допущена техническая ошибка.

Сообщается, что после внесения соответствующих исправлений в таможенную декларацию техническая неточность была устранена.

Напомним, информация о якобы ввозе в Азербайджан 8 тысяч гробов из Китая вызвала вопросы в обществе и стала предметом широких обсуждений.