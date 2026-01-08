Опубликованы результаты мониторинга по птичьему гриппу в Азербайджане - ФОТО

Агентством продовольственной безопасности опубликованы результаты эпизоотологического мониторинга, проведённого с участием соответствующих органов на территории республики (включая Нахчыванскую Автономную Республику) в период с 17 по 21 ноября и с 8 по 12 декабря 2025 года.

Мероприятия охватывали водно-болотные угодья, прибрежные зоны и другие территории государственных заповедников, охотничьих хозяйств и национальных парков - кроме того, проводились общие наблюдения и клинический осмотр диких птиц в водохранилищах и прибрежных зонах рек, а также брались диагностические образцы у различных видов диких птиц, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Также обследования охватили промышленные птицеводческие предприятия разных масштабов и домашние хозяйства 34 районов (городов), где брались образцы крови и мазки от различных видов домашней птицы.

По результатам лабораторных исследований и анализа эпизоотологического мониторинга не выявлено возбудителей птичьего гриппа и подозрительных клинических признаков заболевания у птиц - диагностические образцы, взятые у домашней птицы, также проверялись на вирус болезни Ньюкасла, и случаев подозрительного заражения не обнаружено.