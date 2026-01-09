 Стало известно, кто временно заменил бывшего главу ИВ Насиминского района | 1news.az | Новости
Стало известно, кто временно заменил бывшего главу ИВ Насиминского района

First News Media14:08 - Сегодня
Стало известно, кто временно заменил бывшего главу ИВ Насиминского района

Стало известно, кто исполняет обязанности главы Исполнительной власти Насиминского района Баку вместо Эльхана Ибрагимова, отстранённого от должности в декабре прошлого года.

Как сообщает Teleqraf.az, временное исполнение обязанностей главы районной исполнительной власти возложено на первого заместителя — Гюляру Вердиеву.

До работы в Насиминской районной исполнительной власти Гюляра Вердиева в разные годы занимала должность директора двух школ, расположенных на территории Насиминского района Баку. В 2013 году она была назначена заместителем главы РИВ по гуманитарным вопросам, а с 2017 года продолжила деятельность в должности первого заместителя.

В 2010 году Вердиева выдвигала свою кандидатуру на парламентских выборах, однако избрана не была.

В настоящее время в руководящем составе ИВ Насиминского района остались лишь два человека: Гюляра Вердиева и заместитель главы Захид Халилов. Ряд должностей, включая пост главы исполнительной власти, ещё одного заместителя, заведующего сектором — главного бухгалтера, а также помощника главы, остаются вакантными. Ранее другой заместитель главы, Рамиз Гулиев, был уволен вскоре после назначения Эльхана Ибрагимова.

Напомним, что Эльхан Ибрагимов был назначен главой Исполнительной власти Насиминского района 12 ноября, однако уже в следующем месяце был освобождён от должности из-за допущенных в работе нарушений.

