В ряде районов Азербайджана ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с прогнозируемой 10 января ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны объявлено желтое предупреждение.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нефтчале, Гобустане, Шеки, Хызы, Кельбаджаре, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Шамкире, Самухе, Ширване, Физули, Зангилане, Лачыне, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Гедабее, Газахе, Агстафе, Товузе, Гяндже, Нафталане, Гёранбое, Дашкесане, Гёйгёле ожидается северо-западный ветер, максимальные порывы которого могут достигать 13.9-20.7 м/с.