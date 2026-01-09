Возбуждено уголовное дело в отношении Анара Мехдиева: Хищение на сумму более полумиллиона манатов

Бывший председатель Правления ООО «Azərşəkər» Анар Мехдиев привлечён к уголовной ответственности.

Как сообщает Qafqazinfo, А. Мехдиеву предъявлено обвинение в присвоении средств в особо крупном размере (свыше 500 тысяч манатов). Суд не стал избирать в его отношении меру пресечения в виде ареста - до суда он будет находиться под надзором полиции.

Отметим, что Анар Мехдиев занимал указанную должность до 2024 года. Кроме того, он является законным представителем ООО «Dastan Agro» с уставным капиталом в 1 миллион манатов. В рамках данного уголовного дела компании «Azərşəkər» и «Dastan Agro» признаны потерпевшими.

По фактам особо тяжких преступлений к следствию, помимо Анара Мехдиева, привлечены также Руслан Аляскеров и Авез Сулейманов. В отношении всех троих избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.