США расследуют гибель более 160 детей в иранской школе

First News Media18:10 - Сегодня
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон расследует инцидент, связанный с нападением на иранскую школу для девочек, в результате которого погибли более 160 человек.

Об этом сообщает Al Jazeera.

«Всё, что я могу сказать, это то, что мы расследуем этот инцидент. Мы, конечно, никогда не нацеливаемся на гражданские объекты, но мы изучаем и расследуем этот инцидент», – сказал Хегсет.

Он также заявил, что США осведомлены о сообщениях, связанных с перехватом иранской ракеты в небе над Турцией. Однако Хегсет сказал, что «не считает», что этот инцидент может привести к применению статьи 5 НАТО о коллективной обороне.

Отметим, что Статья 5 Североатлантического договора – ключевой принцип коллективной обороны НАТО, согласно которому вооруженное нападение на одного или нескольких союзников в Европе или Северной Америке считается нападением на всех членов Альянса.

