Для граждан Азербайджана, оставшихся на Ближнем Востоке, организован эвакуационный рейс

4 марта в связи с ситуацией, сложившейся на Ближнем Востоке, азербайджанской стороной осуществляется безопасная эвакуация из города Джидда (Саудовская Аравия) в Баку граждан страны, чьи рейсы были отменены.

В ближайшие часы ожидается посадка самолета Boeing 787 Dreamliner, принадлежащего AZAL, в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Посредством эвакуационного рейса обеспечивается возвращение в страну в общей сложности 209 граждан.

В настоящее время AZAL, как национальный авиаперевозчик страны, осуществляет выполнение рейсов в безопасном и плановом порядке в соответствии с процедурами, установленными соответствующими структурами.

Отметим, что в последующие дни планируются эвакуационные рейсы в Баку из других направлений Ближнего Востока.