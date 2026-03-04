МИД Турции вызвал посла в Анкаре после падения сбитой ракеты

Посол Ирана в Анкаре был вызван в МИД Турции после инцидента с упавшей на территории страны ракеты, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Боеприпас был уничтожен подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье.

Посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел, где до него были доведены наша реакция и озабоченность в связи с произошедшим инцидентом, — сказал собеседник агентства.

Ранее в среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно запущенная с территории Ирана, была уничтожена средствами ПВО в турецком воздушном пространстве. В военном ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате падения обломков нет. Тем не менее инцидент вызвал серьезную обеспокоенность Анкары.

Читайте по теме:

Турция предупреждает о возможном ответе после падения ракеты на территории страны - ОБНОВЛЕНО