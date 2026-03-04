В Азербайджане растет число получателей «отцовского отпуска»

«Уже 81 работодатель предоставил около 100 сотрудникам оплачиваемый отцовский отпуск продолжительностью 14 календарных дней в связи с рождением ребенка».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что данный отпуск охватывает периоды до и после рождения ребенка.

Приказ о предоставлении работнику оплачиваемого отцовского отпуска оформляется работодателем в электронном виде в подсистеме «Труд и занятость» (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения. С этой целью в январе текущего года в системе ƏMAS был внедрен новый функционал.

