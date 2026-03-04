Иран и Ормузский пролив: мировые рынки под угрозой резких скачков цен

Военный конфликт вокруг Ирана выходит за рамки региона и уже вызывает тревогу на мировых рынках.

Угроза перебоев в поставках нефти через стратегический Ормузский пролив усиливает резкие колебания цен, ускоряет инфляцию и ставит под вопрос стабильность глобальной экономики.

Особое значение в этом контексте имеет Ормузский пролив — стратегический морской коридор, через который проходит значительная часть мировой морской торговли нефтью и газом. По оценкам международных энергетических структур, через пролив транспортируется около 20 % всей морской нефти в мире.

Такая концентрация делает маршрут одним из ключевых фигур мировой экономики и одновременно превращает его в одну из самых уязвимых точек глобальной торговли.

Уже на этой неделе цены на нефть подскочили на 3–8 %, а баррель Brent держится около 82–85 долларов. Даже сигналы о возможных ограничениях судоходства или повышении рисков в Ормузском проливе вызывают волнения на рынках: трейдеры и компании заранее добавляют к цене нефти надбавку на случай перебоев и роста издержек. Одновременно растут страховые премии для танкеров, что дополнительно повышает стоимость логистики. Эксперты предупреждают: если перебои поставок продолжатся, нефть может подорожать до 100 долларов и выше, что сразу отразится на ценах на топливо и товары по всему миру.

Рост цен на энергоносители быстро выходит за пределы нефтяного сектора. Подорожание топлива отражается на стоимости перевозок, электроэнергии и промышленного производства. В результате усиливается инфляция, особенно в странах, зависящих от импорта нефти и газа. Для мировой экономики это означает замедление темпов роста и усложнение работы центральных банков, пытающихся удержать инфляцию под контролем.

Экономические риски, связанные с ситуацией вокруг Ормузского пролива, ранее неоднократно подчёркивались ведущими политическими деятелями. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что любые перебои в судоходстве в этом районе могут иметь серьёзные последствия для глобальных рынков и энергетической безопасности, поскольку альтернативные маршруты не способны быстро компенсировать возможные потери. По его словам, стабильность ключевых морских коридоров остаётся важным фактором для мировой экономики.

Схожие оценки звучат и со стороны европейских лидеров. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее отмечала, что эскалация напряжённости в регионах, играющих ключевую роль в поставках энергоресурсов, напрямую отражается на ценах и усиливает инфляционное давление в Европе. В таких условиях, по её словам, даже кратковременная нестабильность способна иметь долгосрочные экономические последствия.

В этом контексте президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединённые Штаты готовы предпринимать конкретные шаги для поддержания свободного судоходства через Ормузский пролив. Он подчёркивал, что при необходимости военно-морские силы страны могут сопровождать танкеры, проходящие через пролив, чтобы обеспечить стабильность энергетических поставок и защитить интересы международной торговли. По мнению Трампа, такая готовность демонстрирует политическую и экономическую решимость США в обеспечении безопасности глобальных поставок энергии.

Наряду с энергетическим фактором под угрозой оказывается и международная торговля в целом. Через регион Персидского залива проходят маршруты поставок сырья, химической продукции и промышленных товаров. Повышенные риски вынуждают компании менять логистические цепочки, использовать более длинные и дорогие маршруты, что увеличивает сроки доставки и себестоимость продукции. Эти издержки в конечном итоге отражаются на потребителях.

Дополнительное давление создаёт рост стоимости страхования морских перевозок. В условиях нестабильности страховщики повышают тарифы, что делает транспортировку через регион менее привлекательной. Даже если нефть продолжает поступать в прежнем объёме, общие затраты на мировую торговлю продолжают расти, что усиливает инфляцию.

Мировые энергетические организации и крупнейшие производители продолжают следить за текущей ситуацией. В фокусе внимания остаётся и ОПЕК(Организация стран — экспортёров нефт), от решений которой во многом зависит баланс мирового нефтяного рынка. Возможность задействовать стратегические запасы нефти и перераспределить поставки рассматривается как способ «сдержать удар» на рынке, но полностью снять напряжение и убрать риски это не может.

В результате конфликт вокруг Ирана воспринимается глобальной экономикой прежде всего как риск для устойчивости ключевых торговых и энергетических маршрутов. Ормузский пролив остаётся одной из самых чувствительных точек мировой торговли, и любая нестабильность здесь усиливает резкие колебания цен на рынках, ускоряет инфляцию и осложняет восстановление мировой экономики. Происходящее в регионе выходит далеко за рамки локальной повестки и рассматривается как вызов глобального масштаба.

Вюсаля Азимзаде