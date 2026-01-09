 Агентство отреагировало на попытки представить песню Сары гялин как армянскую | 1news.az | Новости
Агентство отреагировало на попытки представить песню Сары гялин как армянскую

First News Media19:30 - Сегодня
Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана прокомментировало случаи представления народной песни «Сары гялин» как армянской.

Как сообщили в Агентстве, на днях на одном из иранских телеканалов певец и композитор Араз Торосян (Араз Даре) исполнил азербайджанскую народную песню «Сары гялин» на армянском и персидском языках.

Отмечается, что ряд иранских интернет-ресурсов представил эту песню как армянскую.

Кроме того, А. Торосян разместил композицию «Сары гялин» на своём YouTube-канале, обозначив её как армянскую народную песню «Сари Агджик».

В связи с этим Агентство интеллектуальной собственности выступило с официальным заявлением, в котором подчеркнуло, что народная песня «Сары гялин» принадлежит азербайджанским тюркам.

По словам эксперта Агентства, композитора Джаваншира Гулиева, песня «Сары гялин» написана в ладе «Шур».

Лад «Шур» является одним из семи основных ладов азербайджанского искусства мугам и наиболее широко используется в национальной музыкальной культуре. Тысячи азербайджанских песен основаны на этом ладе и на протяжении истории исполнялись на народных праздниках и торжествах.

По жанру «Сары гялин» относится к «узун хава» — музыкальному стилю, характерному для тюркоязычных народов.

В Агентстве подчеркнули, что на постоянной основе отслеживают и изучают каждый случай присвоения произведений азербайджанского нематериального культурного наследия.

«Каждый факт присвоения армянами авторских произведений, образцов фольклора и других элементов нематериального культурного наследия азербайджанского народа регулярно отслеживается и исследуется Агентством интеллектуальной собственности. Также оказывается помощь в восстановлении нарушенных авторских прав авторов присвоенных произведений или их наследников. По каждому случаю в Агентстве проводятся исследования, готовятся и распространяются в средствах массовой информации справочные материалы, основанные на исторических фактах и неопровержимо доказывающие принадлежность этих произведений азербайджанскому народу», — говорится в заявлении.

Агентство отреагировало на попытки представить песню Сары гялин как армянскую

