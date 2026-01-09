Командующий ВВС и военный прокурор посетили воинские части - ФОТО

Замминистра обороны Азербайджана - командующий ВВС генерал-лейтенант Намик Исламзаде и замгенпрокурора – военный прокурор генерал-майор юстиции Бахруз Ахмедов встретились с личным составом воинских частей, находящихся в подчинении ВВС.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи было подчеркнуто, что в рамках успешных реформ, проводимых в армии, в том числе в ВВС, под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, сформированы воинские части, имеющие высокий уровень боевой подготовки, обеспечено их оснащение современными военными средствами. Отмечено, что подготовке профессиональных кадров и впредь будет уделяться особое внимание.

Военный прокурор отметил, что обеспечение законности и усиление правового просвещения играют важную роль в формировании стабильной служебной обстановки в воинском коллективе.

Командующий ВВС подчеркнул важность повышения уровня профессиональной подготовки личного состава, а также ответственности при несении боевого дежурства и выполнении поставленных задач.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы служебной деятельности личного состава, укрепления воинской дисциплины, соблюдения требований законодательства, а также права и обязанности военнослужащих.

На встрече были даны ответы на вопросы, интересующие военнослужащих, заслушаны их предложения и обращения.

В заключение личному составу были выражены пожелания успехов в службе, даны соответствующие указания по предстоящим задачам.