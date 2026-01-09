Азербайджано-американские отношения в 2025 году: новый уровень

Хронология азербайджано-американских отношений в 2025 году позволяет говорить не об очередном этапе, а о качественном переломе, который имеет под собой четкую политическую, правовую и стратегическую основу.

Этот перелом совпал по времени с переходом Азербайджана от логики войны к логике мира, что принципиально изменило восприятие страны в Вашингтоне и расширило рамки двустороннего взаимодействия. Речь уже не идет о ситуативном партнерстве или тактическом совпадении интересов - отношения выведены на уровень стратегического взаимодействия, закрепляемого документально и подтверждаемого конкретными политическими решениями.

Ключевым событием в этом процессе стал официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в США в августе 2025 года. 8 августа в Белом доме состоялась его встреча с Президентом США Дональдом Трампом, которая по своему содержанию и итогам стала знаковой для всей архитектуры американо-азербайджанских отношений. В ходе переговоров был подписан Меморандум о создании Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном. Сам факт учреждения такого механизма означает институциональное признание особого статуса Азербайджана в системе американских внешнеполитических приоритетов. Документ охватывает конкретные и взаимосвязанные сферы - энергетику, торговлю, транзит, цифровую экономику, инвестиции, оборону и безопасность. Принципиально важно, что речь идет не о рамочной декларации, а о формировании постоянно действующего формата координации, ориентированного на практические результаты и долгосрочное планирование. Именно в этом заключается отличие нынешнего этапа от предыдущих периодов двустороннего диалога. Работа над Хартией находится на завершающей стадии, и ожидаемое подписание станет логическим закреплением уже достигнутых договоренностей, формируя устойчивую институциональную основу стратегического взаимодействия.

Отдельного внимания заслуживает решение, принятое в рамках этого же визита, - подписание Президентом Дональдом Трампом меморандума о приостановке действия 907-й поправки. Этот шаг имеет не только практическое, но и глубокое символическое значение, поскольку речь идет о документе, который более трех десятилетий оставался токсичным элементом в отношениях между двумя государствами. 907-я поправка была принята Конгрессом США в октябре 1992 года и запрещала оказание прямой правительственной помощи Азербайджану из-за мнимой блокады Армении, хотя ее границы с Грузией и Ираном никогда не закрывались, а Турция закрыла свою границу с ней в 1993 году после оккупации армянскими войсками значительной части азербайджанских территорий. Активное участие в продвижении этой поправки принимали конгрессмены Джон Керри, Уэйн Оуэнс и Джозеф Байден, впоследствии занимавшие высшие государственные посты в США. С 1992 года поправка начала применяться, несмотря на то, что именно Азербайджан в тот период находился под военной агрессией и гуманитарным давлением. С 2002 года ее действие ежегодно приостанавливалось решениями американских президентов, однако в 2024 году Джозеф Байден уже в качестве президента вновь активировал свое детище, если можно так образно назвать пресловутую поправку, вернув ее в качестве инструмента политического давления.

История 907-й поправки наглядно демонстрирует, что она никогда не была нейтральным правовым механизмом. В условиях, когда Азербайджан последовательно реализовал свое право на восстановление территориальной целостности, а затем перешел к формированию мирной повестки, сохранение подобных ограничений выглядело анахронизмом. Именно поэтому решение администрации Трампа о приостановке ее действия следует рассматривать как возвращение к прагматичному подходу, основанному на реалиях. В новых условиях, когда конфликт между Азербайджаном и Арменией успешно решен и между двумя странами даже открыт транзит, 907-я поправка утратила какой-либо смысл и должна быть окончательно отменена Конгрессом США, если, конечно, Вашингтон намерен и вправду выстраивать стратегическое партнерство с Баку.

Политический контекст визита Ильхама Алиева в США был усилен еще одним принципиально важным событием. В присутствии Президента США была подписана совместная азербайджано-армянская Декларация, парафирован проект мирного соглашения и фактически завершено существование Минской группы ОБСЕ как переговорного формата. Это стало юридическим и политическим признанием того, что прежняя архитектура урегулирования исчерпала себя, а реальный прогресс достигнут на основе прямого диалога и новых международных подходов. Участие США в фиксации этих договоренностей подчеркивает, что Вашингтон воспринимает Азербайджан как ответственного и предсказуемого партнера, способного не только отстаивать свои национальные интересы, но и формировать устойчивую региональную повестку.

Одним из практических результатов Вашингтонского саммита стало появление в региональной повестке проекта TRIPP, предусматривающего прямое сухопутное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении. Выведение этого проекта на уровень обсуждения в Вашингтоне свидетельствует о признании его не как локального инфраструктурного вопроса, а как элемента более широкой региональной логистической архитектуры. Для США это означает усиление связности Южного Кавказа и снижение конфликтного потенциала за счет экономической взаимозависимости. Включение этого проекта в повестку дня на американской площадке говорит о понимании США транспортной и логистической значимости региона Южного Кавказа, а также роли Азербайджана как ключевого узла транзитных маршрутов. Для Баку этот проект неразрывно связан с вопросами экономической интеграции, и его обсуждение в Вашингтоне означает признание легитимности этих приоритетов.

Говоря об активизации азербайджано-американских отношений при администрации Дональда Трампа, следует подчеркнуть, что речь идет о политике, основанной на национальных интересах и взаимной выгоде. Этот подход находит отражение как в экономическом, так и в дипломатическом измерении. Азербайджан, в свою очередь, демонстрирует готовность к всестороннему сотрудничеству с США, не ограничивая его отдельными секторами. Энергетическая повестка остается важной, но уже не единственной. Цифровая трансформация, инвестиции, безопасность, региональная стабильность - все эти направления включены в формирующуюся стратегическую рамку.

Особое место в этом контексте занимает международная репутация Азербайджана как одного из немногих государств, воспринимаемых как равноправный и надежный партнер одновременно в Израиле и в арабском, исламском мире. Подобный уровень доверия является результатом взвешенной, независимой и последовательной внешней политики. Для США, традиционно работающих в сложной и конфликтной среде Ближнего Востока, наличие партнера с такими характеристиками имеет прикладное значение. Азербайджан в этом смысле выступает не посредником и не наблюдателем, а государством, чья позиция воспринимается без двойных трактовок.

Последние заявления Президента Ильхама Алиева четко отражают философию нынешнего этапа отношений с США. Он прямо указывает, что Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества на основе взаимного уважения и учета национальных интересов сторон, подчеркивая, что Баку никогда не стремился к конфронтации, но и не принимал навязываемых ограничений. В этом контексте переход от формата периодического диалога к стратегическому партнерству выглядит закономерным итогом длительного процесса.

Таким образом, 2025 год зафиксировал новую реальность в азербайджано-американских отношениях. Визит Президента Азербайджана в США, запуск механизма подготовки Хартии стратегического партнерства, приостановка действия 907-й поправки, поддержка мирного процесса и региональных коммуникационных проектов складываются в единую картину. Эта картина демонстрирует, что Азербайджан воспринимается в Вашингтоне как самостоятельный центр силы регионального уровня, с которым выстраиваются отношения на основе доверия, прагматизма и расчета.

Именно институциональное оформление этого курса превращает достигнутые договоренности в необратимый процесс, закрепляя стратегическое партнерство США и Азербайджана как фактор долгосрочной стабильности и расчетливого взаимодействия в новой региональной конфигурации.