Визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа для участия в первом заседании Совета мира стал значимым внешнеполитическим событием, зафиксировавшим растущую роль Баку в формировании глобальной архитектуры безопасности.

Однако именно этот визит стал триггером для очередного недружественного шага со стороны России, которая все более открыто переходит от дипломатического раздражения к инструментарию гибридного давления.

Очередным проявлением этой линии стала вашингтонская провокация - акция радикально настроенной группы у отеля, где в ходе визита остановился Президент Азербайджана.

Провокация как спланированная операция

19 февраля в Вашингтоне группа радикально настроенных лиц предприняла откровенно провокационные действия у отеля, где остановился Президент Азербайджана. Звучали оскорбительные и неэтичные высказывания в адрес руководства страны, предпринимались попытки проникновения на охраняемую территорию.

Совместные оперативные действия Службы безопасности Президента Азербайджана и американских правоохранительных органов позволили оперативно нейтрализовать угрозу.

Вашингтонская провокация не была спонтанной и не имела отношения к «эмигрантскому недовольству».

Речь шла о целенаправленной акции, очевидно, организованной Россией как элемент гибридного давления на Баку. А предшествовала ей информационная эскалация в медиа, аффилированных с государственными структурами РФ.

В новостях, ток-шоу и на «экспертных площадках» системно продвигались искаженные интерпретации действий Азербайджана. Официальный Баку представлялся как «дестабилизирующий фактор», тогда как причины и контекст сознательно исключались из анализа. Этот фон стал подготовительным этапом дальнейших действий.

Затем риторика была переведена в институциональную плоскость: ряд депутатов Государственной думы допустил заявления с элементами угроз и намеками на суверенитет Азербайджана, что свидетельствовало о переходе к политико-психологическому давлению. В логике гибридной стратегии это сопровождалось киберактивностью, формируя комплексное давление.

Связка «медиа - парламент - уличная акция за океаном» была задействована для дискредитации Азербайджана в момент активизации его международных контактов.

И вашингтонская провокация стала не случайным эпизодом, а частью последовательной гибридной кампании за пределами региона.

Характер инцидента, его синхронность с информационной кампанией и состав участников не оставляют сомнений: речь шла не о стихийном протесте, а о заранее организованной акции.

Видеозаписи, распространенные в социальных сетях, отчетливо демонстрируют агрессивную и демонстративную модель поведения участников, ориентированную не на выражение позиции, а на создание инцидента с международным резонансом. Подобный почерк хорошо известен как элемент спецопераций, замаскированных под «уличную активность».

Биографии как улика

Анализ биографий участников акции, их миграционных маршрутов и устойчивых связей выводит ситуацию в плоскость национальной и международной безопасности. Значительная часть радикалов имела системные связи с Российской Федерацией - речь идет о длительном проживании, наличии российского гражданства, регулярных поездках и контактах с фигурами, уже фигурировавшими в расследованиях о координации и финансировании оппозиционной активности.

Наиболее показательные фигуры - Адиль Эмрахлы, Рагим Ягублу, Бахтияр Аббасов и другие - объединены общей траекторией: активные связи с Россией, последующий переезд в США и синхронная вовлеченность в антиазербайджанские акции. Совпадения носят слишком системный характер, чтобы быть случайными.

Адиль Вугар оглу Эмрахлы, 02.08.1990 года рождения - является гражданином Российской Федерации.

Во время пребывания в Азербайджане он часто совершал поездки в Россию. Долгое время проживал в российском городе Новгород. В последний раз 15.10.2022 года выехал в Германию по паспорту Российской Федерации. В настоящее время проживает в США. Имеется информация о том, что он состоит в браке с женщиной по имени Татьяна Викторовна, национальность которой неизвестна.

Рагим Тофиг оглу Ягублу, 06.04.1998 года рождения, член партии «Мусават».

Рагим Ягублу, являющийся сыном Тофига Ягублу, в последний раз покинул Азербайджан 20.03.2022 года, выехав в Турцию. В настоящее время проживает в США. Рагим Ягублу во время пребывания в Азербайджане также неоднократно выезжал в Российскую Федерацию и возвращался обратно. 12.07.2018 года он выехал в Россию, а 13.08.2018 года вернулся в страну. Имеется информация о том, что он 8 раз посещал Россию.

Бахтияр Аловсат оглу Аббасов, 30.04.1972 года рождения - также является гражданином Российской Федерации.

Находясь в стране, он часто совершал поездки в Россию. Известно, что он примерно 16 раз выезжал в Россию и возвращался. Являлся членом ПНФА. По имеющейся информации, он был привлечен к сотрудничеству со спецслужбами России. Был близким к Салеху Рустамову, который направлял из России ПНФА незаконные финансовые средства, и длительное время вместе с ним участвовал в сборе денежных средств. После ареста Салеха Рустамова, по указанию спецслужб, с которыми он ранее сотрудничал, он сменил форму публичной активности и был переправлен в США, в настоящее время проживает на американской территории.

Он также участвовал в финансировании кампании по сбору средств в поддержку оппозиционеров, оштрафованных за несанкционированную акцию 15 декабря 2021 года на площади Фонтанов в Баку, организованную проживающим во Франции членом ПНФА Ганиматом Захидовым и сопредседателем AND Гюллю Джахангировой (Дания).

Хилас Осман оглу Исаев, 10.10.1995 года рождения, также член ПНФА. В последний раз 27.03.2024 года он выехал из Азербайджана в Турцию. В настоящее время проживает в США.

Кянан Гамид оглу Джафар, 03.06.1988 года рождения, 10.11.2015 года выехал из Азербайджана в Россию. 17.11.2015 года вернулся в страну. В последний раз 08.04.2017 года он покинул Азербайджан и выехал в Катар. В настоящее время проживает в США.

Турал Рза оглу Алекберли, 28.08.1981 года рождения, в период проживания в Азербайджане неоднократно совершал поездки в Россию. Имеется информация о том, что он 54 раза выезжал в Россию. В последний раз 16.10.2018 года он покинул Азербайджан и выехал в Россию. В настоящее время проживает в США.

Очевидно, что участники спланированной провокации против Азербайджана и его руководства связаны с Россией. Москва, используя разветвленную агентурную сеть, задействует своих ставленников даже в Соединенных Штатах для реализации собственных геополитических задач.

Почему именно сейчас?

Ответ на этот вопрос лежит в цепочке процессов, начавшихся задолго до вашингтонских событий. Ключевым водоразделом стало трагическое происшествие - сбитие в воздушном пространстве России пассажирского самолета AZAL.

Азербайджан занял принципиальную и суверенную позицию, потребовав всестороннего расследования и реального наказания виновных. Баку не позволил замять инцидент и не ограничился дипломатическими формулами «сожаления», тем самым разрушив привычную для Москвы модель безнаказанности.

Впервые за долгое время Москва столкнулась с тем, что на постсоветском пространстве ей не только возражают, но и последовательно отстаивают национальные интересы без оглядки на статус «старшего партнера».

Гибридная атака, давшая обратный эффект

Размещение агентов влияния за океаном, попытка использовать эмигрантскую среду как инструмент давления, координация радикалов под прикрытием «свободы слова» - все это свидетельствует не о силе, а о стратегической слабости Москвы.

Россия теряет влияние на Южном Кавказе и все чаще реагирует не продуманной стратегией, а раздражением и деструктивными методами. Вашингтонская акция не нанесла ущерба Азербайджану, но наглядно продемонстрировала истинный источник дестабилизации.

Профессиональная реакция американских правоохранительных органов и отсутствие какой-либо поддержки радикалов со стороны официальных структур США лишь подчеркнули: подобные сценарии не находят отклика в цивилизованном мире.

Азербайджан - субъект, а не объект

Сегодняшний Азербайджан - это государство, которое не просто защищает свои интересы, но и формирует собственную повестку в международных делах. Именно поэтому он становится мишенью гибридных атак.

Москва может сколь угодно маскировать свои действия под «инициативы гражданского общества», однако факты, биографии, маршруты и связи говорят сами за себя. Российский след в вашингтонской провокации очевиден и он лишь подтверждает: Баку движется в правильном направлении.

Чем громче становятся подобные провокации, тем яснее одно - Азербайджан усиливает позиции, тогда как те, кто делает ставку на давление и подрывные сценарии, стремительно теряют влияние, союзников и доверие.