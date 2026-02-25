Ходжалинская трагедия: события, международные свидетельства и информационный прорыв

Проф. Др. Намик Алиев,

Член Депутатской комиссии Верховного Совета Азербайджанской Республики по расследованию преступлений, совершённых в Нагорном Карабахе, в том числе в городе Ходжалы (в 1992 году)

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в процессе оккупации Карабаха произошли события, вошедшие в историю как Ходжалинская трагедия. Город Ходжалы оказался объектом масштабной военной операции, направленной на показательное уничтожение большого числа мирных жителей.

Сегодня эта трагедия квалифицируется как акт геноцида и остается одной из самых трагических страниц национальной истории.

Военно-политический контекст

К началу 1992 года Ходжалы находился в фактической блокаде. Город имел стратегическое значение: здесь располагался единственный в регионе аэропорт. Обстановка вокруг населённого пункта резко обострилась в феврале 1992 года. Он подвергался систематическим артиллерийским обстрелам, а в районах Аскеран и Ханкенди концентрировались вооружённые формирования.

Особое внимание в многочисленных публикациях уделяется роли 366-го гвардейского мотострелкового полка бывшей Советской армии, дислоцированного в Ханкенди.

Из секретной справки полковника В. Савельева:

«Полковник Зарвигаров(командир полка – Н.А.) и другие должностные лица по официальному разрешению командования армии и округа «о ликвидации боевых точек, откуда стреляют в полк», соединились с армянами в операциях, проводимых в направлении Ходжалы. В итоге в течение одного дня на площадях были расстреляны 49 азербайджанцев… На основании приказа начальника штаба подполковника Сергея Крауленина командир 1-го мотострелкового батальона полковник Аркадий Моисеев, командир 2-го батальона Сейран Оганян, командир 3-го батальона Гавриил Набоких, капитан Исхак Лиходей… при эвакуации мирного населения армянам уделяли больше внимания. Во время вывода населения из зоны боевых действий было убито 58 азербайджанцев… А убитых азербайджанцев никто даже не собирался хоронить в надлежащем порядке. Просто вырыли яму с полуметровой глубиной, бросили туда все трупы и закопали. По словам полковника, по вечерам становилось не по себе от воя собак и шакалов вокруг этих ям. Везде пахло кровью (см.: Известия, 1992, 28 февраля; Правда, 1992, 19 апреля).

Часть личного состава и бронетехники полка, который располагался в Ханкенди (тогда Степанакерт) и в котором служило немало армян, принимала участие в операции по захвату города Ходжалы. Военнослужащие-армяне полка активно занимались передачей вооружения полка армянским террористическим группам.

Из интервью газ. «Известия» (9 марта 1992 г.):

«Генерал-полковник Евгений Подколозин заявил, что… командир 2-го батальона майор Сейран Оганян похитил 17 БМП, 4 ЗСУ «Шилка», несколько лёгких гусеничных бронированных тягачей».

Ночью 25–26 февраля был осуществлен штурм и захват города.

Материалы Human Rights Watch (Helsinki Watch)

Одним из первых международных источников, зафиксировавших трагедию, стала правозащитная организация Human Rights Watch (на тот момент — Helsinki Watch). В докладе 1992 года, посвящённом конфликту в Нагорном Карабахе, организация зафиксировала гибель большого числа мирных жителей во время захвата Ходжалы.

В отчёте указывалось, что наступление армянских сил сопровождалось «безразборной стрельбой» по отступающим гражданским лицам. Human Rights Watch отмечала, что большинство погибших были убиты в момент попытки покинуть город. Организация квалифицировала случившееся как серьёзное нарушение международного гуманитарного права и подчеркнула ответственность нападавшей стороны за несоблюдение принципов защиты гражданского населения.

В документе подчёркивалось, что армянские вооружённые формирования и поддерживавшие их силы несут прямую ответственность за гибель мирных жителей. Отдельно отмечалось, что обстоятельства гибели гражданских лиц требуют международного расследования и правовой оценки.

Из отчета международной правозащитной организации «Хьюман РайтсВотч» (Human Rights Watch), бывшая «Хельсинки Вотч»: «Намиг Алиев, возглавляющий Отдел по вопросам законности, правопорядка и обороны (правильное название – Отдел по вопросам правоохранительных органов и обороны – Н.А.) парламента Азербайджана и входящий в парламентскую группу, расследующую события в Ходжалы, в апреле рассказал «Хельсинки Вотч», что 213 ходжалинских жертв похоронено в Агдаме. Некоторые погибшие, поступившие во временный госпиталь в Агдаме, были идентифицированы как военные. Многие убитые мужчины, у которых не было никаких документов, не были идентифицированы ни как военные, ни как гражданские лица.

Алиев также сообщил, что 33 трупа из тех, которые поступили на экспертизу, были оскальпированы, либо у них отсутствовали части тела, либо они были изувечены иным образом» (Кровопролитие на Кавказе: Эскалация вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Доклад «Хьюман РайтсВотч» (Human Rights Watch) / Хельсинки (Бывшая «Хельсинки Вотч») сентябрь 1992 г., стр.19-24; См. также: Томас де Ваал. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной. Пер. с англ. О. Алякринского. – Москва: Текст, 2005, с. 404).

Таким образом, отчёт Human Rights Watch стал одним из первых международных свидетельств, подтвердивших масштаб трагедии и факт массовой гибели гражданского населения.

Впоследствие эти данные были уточнены «Ходжалинской» депутатской следственной комиссией и следственной группой Прокуратуры Азербайджана. В соответствии с их данными 631 человек был убит, из них 63 дети, 106 женщин, 70 стариков. 8 семей было полностью уничтожено. 487 человек стали инвалидами, из них 76 дети. 1275 человек были взяты в заложники, 150 человек пропали без вести.

Международная журналистика и исследовательские оценки

Несмотря на армянские интерпретации события, международные правозащитные структуры зафиксировали сам факт массовых жертв среди азербайджанского гражданского населения.

Даже известный своей проармянской позицией британский журналист и исследователь конфликта Томас де Ваал в книге «Чёрный сад» назвал события в Ходжалы самым кровавым эпизодом первой карабахской войны. Он отмечал, что трагедия стала поворотным моментом в эскалации конфликта.

По данным Российского правозащитного Центра «Мемориал», были зафиксированы факты снятия скальпов с живых людей. Из материалов следствия усматривается, что под командой армянского майора Сейрана Оганяна (впоследствии был «министром обороны» незаконного режима в Нагорном Карабахе, а потом и министром обороны Республики Армения) и командира 3-го батальона 366-го МСП Евгения Набоких, руководивших взятием города, находилось и участвовало в геноциде еще более 50 офицеров и прапорщиков армянской национальности.

Армянский историк и дипломат Жирайр Липаритян, который во время кровавой расправы в Ходжалы занимал должность главного советника первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, отметил в своей статье, что «армянину очень сложно писать о Ходжалы», потому что «было совершено нечто неприемлемое, что-то, что привело к увечьям и убийствам армянскими силами в Карабахе азербайджанских гражданских лиц».

Источник: Jirair Libaridian, “An Armenian perspective on Khojali”, 19 February 2014

«После случившегося события, в Ходжалы прибыли журналисты с различных точек мира. Вот некоторые репортажи, данные после прибытия на место трагедии: Жан-Ив Юнет, журналист, Франция: "Мы стали свидетелями Ходжалинской трагедии, видели тела сотен погибших мирных людей - женщин, детей, стариков и защитников города. Это страшная картина. Армяне превзошли фашистов, убивая 5-6-летних детей, мирное население"; по словам Рори Патрикса, журналиста из Англии, она видела десятки обезображенных трупов мирного населения, а не защитников города. Они видели в упор расстрелянных детей, женщин, стариков"; В. Белых, корреспондент: "время от времени привозят тела погибших с выколотыми глазами, отрезанными ушами, снятыми скальпами, отрубленными головами… Издевательствам предела нет"; газета "Таймс" Лондон: "Многие были увечены, а от одной девочки осталась только голова"; "Известия" (Москва): "Видеокамера показала детей с отрезанными ушами. У одной старой женщины была отсечена половина лица. Мужчины были скальпированы"; Газета "Ле монд" (Париж): "Среди убитых в Ходжалы женщин и детей видели 3 скальпированных, с выдернутыми ногтями"; Леонид Кравец: "Я видел около 200 убитых на склоне. Капитан милиции нашёл среди трупов своего 4-летнего сына с раздробленным черепом и тронулся рассудком. У одного ребёнка оказалась отрублена голова. Изувеченные тела женщин, детей, стариков я видел повсюду…"; по словам врача с санитарного поезда: "…3-летний ребёнок с забинтованной культей вместо отстрелянной из крупнокалиберного пулемёта ноги… Девчонка с отрезанным ножом лицом… Больше всего было людей с обморожением, которым грозила ампутация».

Источник: Чаладзе, Т. Ходжалы. Как это было… [Электронный ресурс]. -https://1news.az/news/20150226094515271-KHodzhaly-Kak-eto-bylo

Из книги Намика Алиева «Карабахская война. Книга первая (Аналитическая хроника событий, сентябрь 1991 – декабрь 1992 гг. (Баку: Elm və təhsil, 2023, с. 111-112): «Анализ информации показывает, что армянские оккупационные войска продолжают вести политику вызженной земли с целью не оставлять ни одого азербайджанского населенного пункта в Карабахе и по всему периметру границы с Азербайджаном. Накапливают силы и средства для нанесения решительного удара в разных местах вдоль государственной границы с Азербайджаном, создавая новые очаги напряжения. Цель одна – оголить полосу вдоль границы и создать буферную зону вокруг Республики Армения и присоединившегося к ней Карабаха (Израильский вариант). Этим объясняется созыв 25 февраля закрытого заседания парламента Республики Армения по инициативе Левона Тер-Петросяна, изложившего свою программу по Карабаху.

Армянская сторона впервую очередь уничтожает азербайджанские населенные пункты, оказавшиеся волей истории в окружении армянских сел. Захвачены с. Кярки (Нахчыванская АР), с. ЮхарыВейсалы (Физулинский район). Под ударом с. ЮхарыАскипараБархударлы и Софулу (Газахский район), с. Агдабан (Кельбаджарский район). Пос. Башкенд (Арцвашен) Красносельского района Республики Армения, расположенный внутри территории Гедабекского района, превращен в настоящий укрепрайон с развитой инфроструктурой».

«28 февраля 1992 года.Агдам. В 20.30 г. Агдам подвергся ракетному обстрелу со стороны армянского села Ханабад Ходжалинского района. В город попало около 20 ракет типа "Кристал", "Алазань" и "Нурс", 2 жителя города погибли, 2 - ранены. Свыше 5 зданий, в т. ч. жилые до­ма, здания РОВД и магазины полностью или частично разрушены.

11марта 1992 года 20.00 Радио «Свобода»

«…Военные действия вышли за пределы Карабаха (верхней части – Н.А.), ибо армяне обстреливают Агдам…» (см.: там же, с. 115).

Информационный прорыв: латвийский выпуск «Балтийского времени»

Особое место в распространении информации о Ходжалинской трагедии занял специальный 16-страничный выпуск газеты Народного фронта Латвии «Балтийское время», вышедший в ноябре 1992 года. Символично, что на первой полосе был вынесен лозунг: «Не в силе бог, а в правде».

Этот номер стал примером преодоления информационной блокады. В нём были опубликованы:подробная хроника событий в Карабахе;материалы и фотографии из Ходжалы;статья о роли 366-го гвардейского мотострелкового полка;публикации о националистической партии «Дашнакцутюн»;материалы о террористической деятельности организации ASALA;фрагменты из труда Юрия Помпеева «Кровавый омут Карабаха»;обращения общественности по поводу агрессии Республики Армения.

Десятки экземпляров выпуска были направлены по подписке в Германию и США. Таким образом, информация о событиях в Ходжалы получила дополнительное распространение в Европе и за океаном.

Редакция выразила благодарность Азербайджанскому обществу «Содружество» и его председателю Виктору Зотову, Ассоциации культуры Латвия–Азербайджан и её президенту Фаигу Сафарову, а также другим представителям азербайджанской диаспоры. Редактором выпуска была заслуженный журналист Азербайджана Татьяна Чаладзе.

5 ноября 1992 года информация о специальном выпуске появилась в газете «Зеркало». 7 ноября Татьяна Чаладзе прибыла рейсом №8167 Рига–Баку с экземплярами газеты и направилась в зону боевых действий. 11 ноября газета «Азербайджан» в № 35 (478) опубликовала материалы выпуска в переводе на азербайджанский язык. Газета «Latvijas Laiks» также разместила развернутый репортаж с фотографиями из зоны конфликта.

Эта работа стала примером профессионального мужества журналиста, стремившегося донести до мировой общественности информацию о происходящем. Мне посчастливилось в свое время, в силу своей профессиональной деятельности, содействовать Татьяне Чаладзе в ее поистине самоотверженной работе по доведению до сведения мировой общественности правды о Карабахе.

Вопрос ответственности

Азербайджан на протяжении десятилетий настаивает на международно-правовой оценке событий как акта геноцида и привлечении к ответственности лиц, причастных к операции. Благодаря успешной компании «Справедливость Ходжалы» десятки стран признали эти события геноцидом.

Однако в общественно-политическом дискурсе среди тех, кто рассматривается как несущий политическую или командную ответственность, постоянно упоминаются Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Сейран Оганян, Виталий Баласанян и многие другие преступники. Собрано огромное количество доказательств, свидетельств о вине этих лиц. Они и сами свидетельствовали о своих преступлениях.

Официальный Баку постоянно подчёркивает необходимость международного расследования совершенных армянским нацизмом преступлений. Однако пока в мире некоторые политики руководствуются двойными стандартами, а международное право находится в глубоком кризисе, Азербайджан сам осудил первую группу военных преступников, вынеся им справедливые приговора в соответствии с азербайджанским законодательством, содержащим имплементированные нормы международного права о военных преступлениях.

Память и историческое значение

Ежегодно 26 февраля в Азербайджане проходят траурные мероприятия, международные конференции и информационные кампании. Ходжалы стал символом национальной скорби и борьбы за восстановление территориальной целостности.

После восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана над ранее оккупированными территориями память о погибших воспринимается как часть общей исторической справедливости. Многие отмечают вклад журналистов, общественных деятелей и представителей диаспоры, которые в начале 1990-х годов способствовали распространению правды о событиях.

Ходжалинская трагедия остаётся одним из ключевых эпизодов карабахского конфликта, требующим всестороннего, документального и правового изучения. Материалы Human Rights Watch, публикации зарубежной прессы и архивные свидетельства продолжают играть важную роль в формировании международного понимания этих событий.