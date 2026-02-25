Азербайджан - Иран: Связанные долгосрочными проектами

В последние месяцы, возможно год азербайджано-иранские отношения характеризуются небывалой за последнее время активностью.

Несомненно, важную роль в этом играют личные доверительные отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом, которых связывает не только этническая общность, но и общий взгляд на перспективы добрососедских отношений между странами. По мнению сторон взаимодействие должно базироваться на прочной основе, которую должны формировать совместные проекты, обеспечивающие взаимные интересы.

Показательным в этой связи является прошедшее в Баку очередное заседание азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ее проведение подтвердило, что сохранение устойчивого институционального диалога между двумя странами, несмотря на сложную региональную обстановку является основным условием для региональной стабильности.

Не секрет, что динамика азербайджано-иранских отношений традиционно зависит от внутриполитической ситуации в Иране. Именно с избранием президентом Ирана Масуда Пезешкиана, представляющего более умеренное политическое крыло, сегодня между странами наблюдается активизация двустороннего диалога по многим направлениям. Характерно, что незадолго до заседания межправкомиссии Баку посетил министр обороны Ирана, что свидетельствует о стремлении Тегерана обеспечить стабильный политический фон для развития экономического сотрудничества на фоне внешнего давления.

Традиционно, ключевое место в двусторонней повестке занимает транспортная инфраструктура. Завершение строительства моста Агбенд–Келале через реку Араз усиливает роль Ирана как транзитного маршрута между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, а также вписывается в более широкую логистическую связку между Персидским заливом и Черноморским регионом. Особое значение имеет также железнодорожная линия Решт–Астара — недостающий участок международного коридора «Север–Юг». Азербайджан на протяжении многих лет продвигает завершение этого проекта, тогда как Иран лишь в последние годы, на фоне санкционного давления и необходимости расширения внешнеэкономических связей, начал активнее демонстрировать заинтересованность в его реализации. Для Баку это укрепление транзитного статуса, для Тегерана — один из ключевых каналов выхода на евразийские рынки.

Важным направлением остаётся энергетическое сотрудничество. В 2024 году стороны ввели в эксплуатацию гидроузлы «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз, обеспечивающие производство электроэнергии и развитие ирригации приграничных территорий. В перспективе планируется реализация проекта Ордубадской ГЭС, который должен укрепить энергетическую устойчивость Нахчыванской автономии и расширить совместное использование водных ресурсов.

Касаемо двустороннего товарооборота, то в последние годы он демонстрирует в целом восходящую, но неустойчивую динамику, отражающую как объективные экономические факторы, так и более широкий политико-геополитический контекст. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2024 году общий объём взаимной торговли достиг примерно 650 млн долларов США, что стало одним из самых высоких показателей за весь постсоветский период двусторонних отношений. При этом в январе–октябре 2025 года товарооборот составил около 518 млн долларов, что свидетельствует о незначительном замедлении темпов роста и указывает на возможную стабилизацию или умеренное снижение по итогам года по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее даже с учётом этой коррекции текущие показатели остаются существенно выше уровней начала 2020-х годов, когда объёмы торговли колебались в диапазоне 300–400 млн долларов.

В целом, несмотря на относительный рост в последние годы, стороны признают, что объёмы взаимной торговли остаются ниже потенциально возможного уровня, учитывая географическую близость стран, протяжённую сухопутную границу и наличие крупных совместных инфраструктурных проектов. При этом структура торговли показывает, что экономическое взаимодействие носит преимущественно приграничный и инфраструктурно-ориентированный характер.

В целом, на начало 2026 года двусторонние отношения находятся в фазе поступательного развития, ключевые инфраструктурные проекты продвигаются, а институциональный диалог остаётся активным. При сохранении нынешней динамики транспортный коридор «Север–Юг» и энергетические проекты на Аразе могут стать основой долгосрочной взаимозависимости, придавая сотрудничеству Баку и Тегерана более структурированный и устойчивый характер.

Вместе с тем дальнейшее развитие этого взаимодействия будет во многом зависеть от общей геополитической ситуации вокруг Ирана, включая санкционный режим, уровень региональной напряжённости и конфигурацию его отношений с внешними центрами силы.

Ильгар Велизаде