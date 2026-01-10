МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым усилением ветра

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности в связи с прогнозируемым в ближайшие дни усилением ветра в ряде районов страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт ведомства, в период сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких и временных конструкций, зданий и рекламных щитов, а также не находиться под линиями электропередачи, у опор электросетей и под высокими деревьями.

Кроме того, с учетом трудностей, которые сильный ветер может создавать при тушении пожаров, граждан призывают в ветреную погоду особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.