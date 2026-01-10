В Абадане задержаны 22 участника протестов

Правоохранители задержали 22 участника протестов в городе Абадан на юго-западе Ирана.

Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

До этого на юго-западе провинции Тегерансотрудники полиции задержали не менее 100 человек, обвиняемых «в применении оружия в отношении граждан и правоохранителей»

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

