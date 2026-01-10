 Пожар на борту самолёта Москва-Ереван: причина в пауэрбанке - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Пожар на борту самолёта Москва-Ереван: причина в пауэрбанке - ВИДЕО

First News Media21:25 - Сегодня
Сегодня у одного из пассажиров рейса Москва-Ереван авиакомпании FlyOne Armenia на подлёте к столице Армении загорелась сумка с личными вещами, сообщил Телеграм-канал SHOT.

Как передает 1news.az, по словам очевидцев, бортпроводники сработали чётко и быстро: они справились с пламенем тремя огнетушителями.

Предварительно, в сумке воспламенился пауэрбанк. Обошлось без пострадавших и смены курса: самолёт благополучно сел в столице Армении.

Напомним, что с 1 января 2026 года вступили в силу новые правила Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по провозу пауэрбанков в самолётах. Так, пауэрбанки разрешено перевозить исключительно в ручной клади, их провоз в зарегистрированном багаже запрещён. Если пассажира просят сдать ручную кладь в багаж, необходимо заранее извлечь устройство.

Кроме того, по новым правилам пауэрбанк должен находиться в кармане переднего сиденья или под ним, а не на верхней полке. Это связано с безопасностью — в случае возгорания устройство будет обнаружено быстрее.

