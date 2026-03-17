Для представителей СМИ организован тренинг по охране труда - ФОТО

В Центре обучения и развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения организован тренинг «Социальная журналистика», охватывающий темы охраны труда и техники безопасности.

Как передает 1news.az, в обучении приняли участие журналисты из 25 медиа-организаций, представляющих различные информационные ресурсы страны. В ходе тренинга участникам была предоставлена подробная информация о требованиях действующего законодательства в области охраны труда, нормах технической безопасности, оценке рисков на рабочих местах, а также об актуальных реформах в этой сфере. Представителям СМИ разъяснили суть темы, порядок применения соответствующих процедур и механизмы обеспечения безопасности труда на предприятиях.

В рамках семинара были даны ответы на интересующие журналистов вопросы, состоялся обмен мнениями по правильному освещению тем охраны труда в медиа, точной подаче фактов и усилению просветительского подхода. В завершение мероприятия представителям СМИ, принявшим участие в тренинге, были вручены сертификаты.

Основной целью проведения тренингов «Социальная журналистика» является повышение информированности представителей медиа в вопросах социальной защиты, занятости и других социальных сферах, развитие навыков профессионального подхода журналистов к теме и расширение эффективного сотрудничества со СМИ.