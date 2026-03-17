Трамп заявил, что США не нужна помощь союзников с войной против Ирана

Дональд Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО за их отказ помочь Вашингтону с разблокированием прохода танкеров и прочих торговых судов через Ормузский пролив, однако при этом заявил, что США не нуждаются ни в чьей помощи.

Ранее президент США попросил несколько стран мира, в том числе членов НАТО, направить свои боевые корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить там безопасное судоходство.

Однако во вторник он опубликовал длинный пост в своей сети Truth Social, в котором заявил, что «большинство наших „союзников“ по НАТО проинформировали США, что не хотят иметь отношения к нашей военной операции против террористического режима Ирана».

«Меня не удивляют их действия, поскольку я всегда относился к НАТО, для которого мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих стран, как к улице с односторонним движением — мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, особенно в трудную минуту», — написал Трамп.

Он повторил, что США и Израиль уничтожили иранскую армию, флот и ВВС, а также убили иранских лидеров «практически на всех уровнях». В связи с этим, по словам Трампа, США больше не нуждаются в помощи стран НАТО. «МЫ НИКОГДА НЕ НУЖДАЛИСЬ! То же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи. […] МЫ НЕ НУЖДАЕМСЯ В ПОМОЩИ НИ ОТ КОГО!» — добавил американский лидер.

Позже, во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Овальном кабинете Белого дома, Трамп продолжил критиковать страны НАТО за их позицию в отношении войны.

«Нам ничья помощь не нужна», — сказал президент США в ответ на вопрос одного их журналистов.

«Я думаю, что НАТО совершает очень глупую ошибку. Все с нами соглашаются, но никто не хочет помочь. И мы, США, должны об этом помнить, потому что нам это кажется довольно шокирующим».

