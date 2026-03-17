Передачи Bizimləsən и Rəngarəng больше не будут выходить в эфир

Стали известны названия двух передач, трансляция которых на телеканале ATV будет прекращена.

Программы Bizimləsən и Rəngarəng сняты с эфира.

В пресс-службе ATV в ответ на запрос Oxu.Az подтвердили данную информацию: "Решение принято руководством телеканала".

Согласно другой информации, полученной Oxu.Az, ожидаются серьезные изменения и в эфирной политике канала ARB. В настоящее время уточняется, какие именно передачи будут закрыты.