В Агдаме организована новрузская ярмарка - ФОТО

В городе Агдам начала свою работу новрузская ярмарка, организованная Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Службой восстановления, строительства и управления при поддержке Фонда возрождения Карабаха.

Жители Агдама, вернувшиеся на родные земли спустя долгие годы, 17 марта с большим воодушевлением приняли участие в праздничном мероприятии, в котором также участвовали официальные лица и представители общественности.

На ярмарке представлены характерные для региона карабахская кята, различные сладости и изделия ручной работы местных жителей. В рамках программы также проходят музыкальные выступления, народные танцы и театрализованные постановки, отражающие традиции Новруза. Вечером будет разожжён традиционный новрузский костёр.

Отметим, что эти исторические моменты стали возможны в результате Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, в ходе которой противник потерпел тяжёлое поражение и капитулировал, в соответствии с трёхсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года армянские вооружённые формирования 20 ноября покинули территорию.

Таким образом, спустя 32 года Агдам — бьющееся сердце Карабаха — обрел свободу, и его жители впервые за долгие годы встретили весну в своих домах. Отметим, что праздничные мероприятия продлятся до 21 марта.