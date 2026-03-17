Чиновник кабинета Трампа ушел в отставку из‑за войны с Ираном

Джо Кент, руководитель Национального контртеррористического центра в структуре аппарата директора национальной разведки США, объявил о своей отставке. Он объяснил решение несогласием с военной операцией США против Ирана.

В своём сообщении в соцсети X Кент отметил: «С чистой совестью я не могу поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял прямой угрозы для нашей страны, а начало этого конфликта было вызвано давлением Израиля и его влиятельного лобби в США».

По его словам, отставка вступает в силу с сегодняшнего дня.

Кент также заявил, что руководство США оказалось под влиянием дезинформации, целью которой было втянуть страну в конфликт с Ираном. Он призвал власти пересмотреть текущий курс и противодействовать действиям, которые могут привести страну к «упадку и хаосу».

Джо Кент занял пост главы Национального контртеррористического центра 31 июля 2025 года по предложению президента Дональда Трампа. Ранее он дважды выдвигался от республиканцев на выборах в Палату представителей США от третьего округа Вашингтона. До политической карьеры Кент служил в армии, участвовал в 11 боевых командировках в Ираке, а в 2018 году ушёл в отставку в звании старшего прапорщика и стал офицером военизированного подразделения ЦРУ.