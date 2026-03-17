Вынесен приговор невестке, убившей свекровь 13 ударами ножа

В Астаре невестка убила свекровь из-за установки брекетов.

По информации Oxu.Az, инцидент произошёл в селе Колатан района.

Рухана Имамова (2004 г.р.) регулярно ссорилась со своей свекровью Халидой Манафовой. Свекровь пыталась выгнать невестку и сына из дома, но из-за финансовых трудностей сына этот план не удался. После этого конфликты между ними обострились.

Ранее Р. Имамова установила брекеты за счёт мужа. Это вызвало недовольство Х. Манафовой, и между ними возник новый спор. В ходе ссоры Р. Имамова нанесла свекрови 13 ударов кухонным ножом, в результате чего женщина погибла.

По факту возбуждено уголовное дело. Р. Имамова была задержана сотрудниками полиции как подозреваемая в совершении преступления.

На заседании Лянкяранского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Неймата Мамедова обвиняемой был вынесен приговор. Р.Имамова была приговорена к 10 годам лишения свободы.