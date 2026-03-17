Трамп: Макрон «очень скоро» покинет свой пост

Президент США Дональд Трамп во вторник, 17 марта, высказался, что его французский коллега Эммануэль Макрон «очень скоро» покинет свою должность.

— Он очень скоро покинет свой пост, — отметил американский лидер.

Об этом он заявил во время беседы с журналистам в Овальном кабинете Белого дома, передает Telegram-канал Clash Report.

Ранее Макрон заявил, что Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива.