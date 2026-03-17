Кто он — предприниматель, задолжавший государству 8 млн манатов?

В Азербайджане отменено решение по делу предпринимателя с налоговым долгом в 8 миллионов манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo», Верховный суд признал обоснованными протест прокурора и жалобу гражданского истца - заместителя начальника Главного управления локальных доходов города Баку Государственной налоговой службы Эльданиза Ахмедова.

Предприниматель Ариф Асиф оглу Юсифов занимался импортом и реализацией на территории страны таких товаров, как зерно, кукуруза, эвкалиптовое масло, заменители молока и прочая продукция. Поставки осуществлялись преимущественно из Российской Федерации, Казахстана и частично из Турции.

В результате этой деятельности у Юсифова образовалась задолженность перед государством по налогам в размере 8 миллионов 464 тысяч манатов. Из-за неуплаты указанного долга предприниматель был привлечен к уголовной ответственности.

Первоначально дело рассматривалось в Наримановском районном суде, однако суд не согласился с выдвинутым обвинением. Согласно приговору, деяние подсудимого было переквалифицировано на более легкую статью, и ему назначили наказание в виде 1 года и 11 месяцев исправительных работ. При этом сумма налоговой задолженности, установленная судом, оказалась значительно меньше заявленной в гражданском иске - всего 77 тысяч 258 манатов.

Однако приговор, прошедший апелляционную инстанцию, был отменен Верховным судом. После повторного ознакомления с материалами дела суд счел возражения прокурора и гражданского истца обоснованными. В итоге предыдущее решение было полностью аннулировано, а дело возвращено в Бакинский апелляционный суд для повторного расследования. Таким образом, в ходе нового судебного разбирательства вопрос о точном размере государственной задолженности Арифа Юсифова будет рассмотрен заново.