СГБ задержала лицо, шантажировавшее семью Президента Азербайджана - ВИДЕО

 СГБ задержала лицо, шантажировавшее семью Президента Азербайджана
Azərbaycanca
Общество

СГБ задержала лицо, шантажировавшее семью Президента Азербайджана

First News Media21:25 - Сегодня
Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) задержала человека, шантажировавшего семью Президента Азербайджана.

Соответствующий материал продемонстрирован в эфире İTV (Общественного телевидения).

Отмечается, что с начала этого года проживающие за границей блогеры Мехман и Эмин Гусейновы, а также Габиль Мамедов начали распространять клеветническую информацию об Алене Алиевой.

İTV представило расследование, основанное на материалах уголовного дела, открытого в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в связи с кампанией по дискредитации семьи Президента Ильхама Алиева.

В материалах дела указано, что одновременно с началом кампании по очернению и клевете некто за границей пытался связаться с высокопоставленными чиновниками Азербайджана через свои аккаунты в соцсетях, электронную почту и зарегистрированный за рубежом мобильный номер.

Этот человек шантажировал чиновников кадрами, которые, по его утверждению, якобы принадлежат Алене Алиевой, требуя 5 миллионов евро за то, чтобы не распространять эти материалы.

По этому факту в СГБ было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В результате операции был задержан гражданин Азербайджана Ф.С., который в ходе следствия признался в совершении преступления и дал подробные показания.

Отмечается, что в связи с отсутствием судебного решения личность этого лица пока сохраняется в тайне.

Согласно показаниям задержанного:

«11 февраля я попытался связаться с Мехманом Гусейновым и отправил ему сообщение на Facebook с просьбой прислать мне эти видео. Очень скоро Эльман Алиев и Зяки Салимов отправили мне эти материалы. Даже Эльман Алиев прислал два видео. После просмотра я не поверил, что это настоящие видео.

Получив всю информацию, я написал сообщения на страницах Facebook Мехрибан, Арзу и Лейлы Алиевых, указав, что у меня есть материалы о личной жизни Алены Алиевой, и предложил связаться со мной. Так как никакой реакции не последовало, 15 февраля я оставил письмо на сайте Фонда Гейдара Алиева с указанием своего e-mail и мобильного номера, предупредив, что если со мной не свяжутся, я распространю эти материалы по всему миру», - заявил задержанный.

Поделиться:
788

