В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 7 человек - ФОТО - ВИДЕО

В Сабирабадском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого пострадали 7 человек.

Как сообщает АПА, в результате столкновения микроавтобуса марки «Ford» с автомобилем марки «Ateko» 7 человек получили травмы и были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.

Из-за аварии на дороге Ширван–Сабирабад образовалась серьёзная пробка на 40 минут.

По факту проводится расследование.