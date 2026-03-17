В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 7 человек - ФОТО - ВИДЕО
В Сабирабадском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого пострадали 7 человек.
Как сообщает АПА, в результате столкновения микроавтобуса марки «Ford» с автомобилем марки «Ateko» 7 человек получили травмы и были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.
Из-за аварии на дороге Ширван–Сабирабад образовалась серьёзная пробка на 40 минут.
По факту проводится расследование.
