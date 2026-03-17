 Трамп сделал заявление о смерти Лариджани - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп сделал заявление о смерти Лариджани - ВИДЕО

First News Media21:00 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил, что секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит 16 марта.

Об этом глава Белого дома высказался во вторник.

Он также указал на якобы связь ликвидированного политика с протестами, отметив, что он несет ответственность за убийство протестующих.

"Али Лариджани на протяжении всей политической карьеры занимал ключевые должности, включая пост спикера парламента Ирана. Он был главным переговорщиком по ядерной программе и стратегическому соглашению с Китаем, обсуждал вопросы безопасности с Россией и по поручению убитого в феврале верховного лидера Ирана Али Хаменеи отвечал за стабилизацию ситуации во время январских масштабных протестов в республике", - заявил лидер США.

Ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее подтвердил убийство Лариджани, отметив, что это было необходимо для смены власти в республике.

Поделиться:
401

