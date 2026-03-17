Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов

Azərbaycanca
В мире

First News Media19:15 - Сегодня
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили координацию действий в рамках операции против Ирана.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

По его словам, между Израилем и США сохраняется тесное взаимодействие, включая сотрудничество военно-воздушных сил и флотов, а также контакты на уровне руководства. Он отметил, что давление на Иран будет усиливаться непосредственно в форматах боевых действий и непрямых методов.

"Впереди еще немало сюрпризов. Хитростью будем вести войну. Мы не раскроем здесь все хитрости, но я вам сказал: их много", - написал он.

Премьер также заявил, что удары наносятся с использованием авиации и беспилотников и нацелены на ослабление силовых структур Ирана. По его словам, эти действия призваны создать условия для изменений внутри страны.

"Сегодня утром мы ликвидировали (секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана - ред.) Али Лариджани. Он фактический глава Корпуса стражей исламской революции, который фактически управляет Ираном. Вместе с ним мы также ликвидировали командующего "Басидж". Мы действуем и там тоже; действуем с воздуха самолетами ВВС, беспилотниками.

Если мы будем настойчивы - мы дадим им (иранскому народу - ред.) возможность взять свою судьбу в собственные руки", - сказал Нетаньяху.

Поделиться:
263

1news TV

