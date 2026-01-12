Президент утвердил сокращение военной службы для офицеров в мирное время

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законодательные поправки, предусматривающие сокращение на шесть месяцев срока действительной военной службы офицеров в мирное время.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Поправки внесены в положения "О порядке прохождения военной службы" и в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Таким образом, срок срочной действительной военной службы для офицеров, призванных из резерва или добровольно поступивших на действительную военную службу по контракту, в мирное время сокращается на 6 месяцев и устанавливается в размере 1 года (в предыдущем законе срок составлял 1 год 6 месяцев).

Одновременно, военнослужащим с высшим образованием, которые успешно завершили курсы подготовки офицеров в период срочной действительной военной службы и добровольно поступили на действительную военную службу офицеров, присваивается воинское звание лейтенанта.