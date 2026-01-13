Нефтяная волатильность и новые возможности Баку в меняющейся энергетической геополитике

События вокруг Ирана и Венесуэлы существенно повлияли на волатильность нефтяного рынка прежде всего потому, что речь идёт о двух крупных, поставщиках нефти, находящихся под прессом санкций, чьи объёмы экспорта в любой момент могут резко измениться не по экономическим, а по геополитическим причинам.

При этом Иран не только остаётся под жёсткими санкциями и одновременно находится в состоянии внутренней нестабильности, где масштабные протесты, давление на власть и риск внешней эскалации автоматически заставляют рынок закладывать вероятность перебоев в добыче, транспортировке и страховании поставок.

Даже если физически танкеры продолжают уходить, трейдеры, страховщики и банки повышают премию за риск, а это сразу отражается в цене. Похожая логика работает и в случае Венесуэлы, где политический кризис, давление США и неопределённость вокруг будущего режима создают угрозу как для производственных мощностей PDVSA (государственной нефтяной компании Венесуэлы), так и для экспортной инфраструктуры, находящейся в плохом техническом состоянии и зависящей от внешних сервисных компаний и логистики.

В краткосрочной перспективе это приводит к резким движениям котировок, поскольку с одной стороны любой слух об ужесточении санкций против Ирана, об эскалации протестов, о возможных ударах Израиля или США, либо о перебоях в венесуэльских портах и месторождениях мгновенно толкает цены вверх, а с другой - заявления о контроле ситуации, о возможном возобновлении экспорта или о дипломатических подвижках вызывают столь же резкие коррекции вниз. Рынок начинает жить не логикой спроса и предложения, а потоком новостей. Даже при сохранении текущих физических объёмов поставок в цене нефти появляется устойчивая «геополитическая надбавка», отражающая вероятность внезапных шоков.

В среднесрочной перспективе последствия могут быть куда более неопределенными. Если кризисы в Иране и Венесуэле затянутся, то их реальная добыча и экспорт, скорее всего, будут деградировать из-за нехватки инвестиций, технологического обслуживания и доступа к глобальным рынкам капитала и страхования. Венесуэльская нефтяная отрасль уже находится в состоянии хронического износа, и без масштабных внешних вложений восстановить добычу быстро невозможно.

Иран, в свою очередь, при усилении санкционного и военного давления рискует столкнуться с ограничениями не только на продажу нефти, но и на её транспортировку, что делает поставки менее предсказуемыми и дороже для покупателей. Это толкает таких крупных импортеров, как Китай и Индия, к перестройке своих цепочек поставок, увеличению закупок у альтернативных производителей и формированию более сложных, многоступенчатых схем импорта, что повышает транзакционные издержки и снижает общую прозрачность рынка.

В результате нефтяной рынок входит в фазу, где даже при отсутствии формального дефицита физической нефти базовый уровень цен становится выше, чем в спокойные периоды, а волатильность — устойчиво повышенной. Иран и Венесуэла превращаются не столько в источники нефти, сколько в постоянные источники неопределённости, и именно эта неопределённость всё сильнее начинает определять поведение цен, инвестиционных решений и стратегий крупнейших игроков глобального энергетического рынка.

Для таких нефтедобывающих стран как Азербайджан волатильность, вызванная кризисами вокруг Ирана и Венесуэлы, создаёт не просто краткосрочный ценовой эффект, а стратегическое окно возможностей, которое усиливает его экономическое и геополитическое значение одновременно. Когда рынок закладывает в цену нефти и газа геополитическую премию, выигрывают прежде всего те поставщики, которые воспринимаются как относительно стабильные, предсказуемые и физически доступные для мировых рынков.

Именно в эту категорию попадает Азербайджан. На фоне рисков вокруг Ормузского пролива, иранских санкций и деградации венесуэльской нефтяной инфраструктуры Баку начинает выглядеть как редкий в Евразии источник углеводородов, не находящийся под прямыми санкциями и не вовлечённый в военный конфликт. Это автоматически повышает ценность азербайджанской нефти и газа для Европы, Турции и даже для части азиатских покупателей, которые ищут не максимальные объёмы, а надёжность и юридическую чистоту поставок.

Экономически это означает, что даже без резкого роста собственной добычи Азербайджан получает больше доходов за счёт более высокой мировой цены и за счёт того, что его нефть и газ продаются с меньшим дисконтом по сравнению с иранскими или венесуэльскими баррелями, которые из-за санкций и серых схем всегда идут дешевле. Чем выше геополитическая напряжённость вокруг альтернативных поставщиков, тем сильнее укрепляется позиция SOCAR и консорциумов, работающих в Каспийском регионе, при переговорах с трейдерами, банками и конечными покупателями.

В ситуации, когда Европа стремится минимизировать зависимость от России и одновременно опасается нестабильности Ближнего Востока, Азербайджан превращается в ключевой «мост» между каспийскими ресурсами и европейским рынком, что усиливает значение коридоров TANAP, TAP и всей инфраструктуры Южного газового коридора.

Геополитически это даёт Баку дополнительный вес в отношениях как с Западом, так и с региональными игроками. США и ЕС в условиях риска вокруг поставок нефти из Карибского моря и Персидского залива объективно заинтересованы в том, чтобы такие страны, как Азербайджан, оставались стабильными и предсказуемыми, поскольку именно они способны смягчать глобальные энергетические шоки. Это превращает энергетическое сотрудничество в рычаг политического диалога и даёт Баку больше пространства для манёвра в вопросах безопасности, региональных проектов и внешней политики. Одновременно усиливается интерес к инвестициям в каспийскую инфраструктуру, хранилища газа, нефтепроводы и проекты зелёной энергетики, которые могут превратить Азербайджан не просто в экспортёра сырья, а в узловой энергетический хаб между Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой.

В итоге кризисы вокруг Ирана и Венесуэлы парадоксальным образом работают на усиление Азербайджана. Они поднимают цену его ресурсов, снижают конкуренцию со стороны санкционных и нестабильных поставщиков и делают Баку всё более важным элементом архитектуры энергетической безопасности Евразии. В такой среде Азербайджан получает не только дополнительные нефтегазовые доходы, но и редкую возможность конвертировать энергетическую стабильность в долгосрочный политический и экономический капитал.

Ильгар Велизаде