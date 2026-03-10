Гуманизм как стратегия: Азербайджан протянул руку помощи Ирану

На фоне региональных вызовов Азербайджан вновь подтверждает свою приверженность принципам гуманизма, добрососедства, региональной солидарности и поддержки.

Президент Ильхам Алиев поручил направить в Иран гуманитарную помощь, призванную поддержать соседний народ в непростой период.

Гуманитарная помощь отправляется на автомобилях Министерства по чрезвычайным ситуациям, и включает около 30 тонн продовольственных товаров, сообщил директор департамента по контролю резервов Агентства государственных резервов Азербайджана Эмиль Гасанзаде. В частности, по его словам, направляемая помощь состоит из 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн питьевой воды, около 600 килограммов чая, а также около 2 тонн медикаментов и медицинских принадлежностей. Гасанзаде сообщил, что автомобили с гуманитарным грузом уже отправлены и в кратчайшие сроки будут доставлены в пункт назначения. Было отмечено, что гуманитарная помощь организована с целью поддержки в удовлетворении текущих потребностей соседнего и дружественного иранского народа после состоявшегося 8 марта телефонного разговора между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Ирана Масудом Пезешкианом.

Колонну с гуманитарной помощью до иранского города Астара сопровождают ответственные должностные лица аппарата Кабинета министров Азербайджана.

Этот шаг еще раз подчеркивает, что Азербайджан не только декларирует принципы гуманизма, но и последовательно реализует их на практике, поддерживая соседей в сложные моменты и одновременно укрепляя атмосферу взаимной ответственности и солидарности в регионе. Азербайджанская гуманитарная политика не ограничивается поддержкой только соседних государств. Баку на протяжении последних лет последовательно оказывает помощь странам и народам, столкнувшимся с гуманитарными трудностями, независимо от географической удаленности.

Так, в соответствии с поручениями главы Азербайджанского государства, Баку уже длительное время оказывает гуманитарную помощь Украине. Так, на основании обращения украинской стороны из Азербайджана регулярно направляются партии электрооборудования. К настоящему времени общий объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине, включая поддержку проектов по восстановлению и реконструкции, уже превысил $45 млн.

Гуманитарная деятельность Азербайджана охватывает и другие регионы, где народы сталкиваются с тяжелыми последствиями конфликтов и гуманитарных кризисов. В этом контексте особое место занимает поддержка стран Ближнего Востока, переживающих длительные периоды нестабильности и восстановления. Так, стремясь содействовать решению гуманитарных проблем, с которыми столкнулся народ Сирии, Азербайджан одним из первых протянул руку помощи, выразив готовность принять участие в процессе восстановления разрушенной войной страны. Сегодня из Азербайджана в Сирию направляются гуманитарные грузы, включающие различные продовольственные товары.

Важным элементом поддержки Баку стало и энергетическое сотрудничество с Дамаском. Азербайджанский природный газ, поступающий на территорию Сирии с территории Турции с августа прошлого года, стал не только источником энергии, но и символом солидарности с дружественным народом. С другой стороны, это свидетельствует о важной роли Азербайджана как в энергетической дипломатии, так и в геополитической ответственности.

Особенно ярко гуманитарная политика Азербайджана проявляется в период глобальных кризисов. Примечательно, что во время пандемии COVID-19 страна оказала финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 государствам мира. Президент Ильхам Алиев в качестве председателя Движения неприсоединения выдвинул на Генассамблее ООН ряд глобальных инициатив, в частности, поднял проблему «вакцинного национализма». Эти инициативы привлекли внимание международного сообщества к проблеме равного доступа стран к вакцинам и стали значимым вкладом в формирование более справедливых подходов к борьбе с пандемией.

Гуманитарная политика Азербайджана проявляется не только в предоставлении материальной помощи и международных инициативах, но и в конкретных шагах по защите людей в условиях кризисов. В этом контексте на фоне продолжающейся военной эскалации на Ближнем Востоке особое внимание привлекают действия Баку, направленные на эвакуацию из региона граждан иностранных государств.

Все эти шаги в целом демонстрируют, что гуманитарная дипломатия Азербайджана охватывает самые разные направления - от оказания материальной помощи и международных инициатив до практических шагов по спасению людей в условиях конфликтов. Как видно, Азербайджан последовательно мобилизует свои возможности во имя укрепления региональной стабильности и продвижения гуманитарных ценностей.

Это отражает сформировавшуюся модель внешней политики страны, в которой принципы солидарности, гуманизма и ответственности находят практическое воплощение. Подобный подход и стратегическое видение главы государства не только расширяют гуманитарную роль Азербайджана на международной арене, но и укрепляют его авторитет, повышая доверие и еще раз подтверждая статус страны как ответственного и надежного партнера.