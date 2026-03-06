Дрон над Нахчываном: как атака Ирана обернулась международной поддержкой Азербайджана

События последних дней вновь показали, насколько стремительно меняется стратегическая обстановка вокруг Южного Кавказа и насколько условными порой оказываются привычные представления о региональной безопасности.

Еще совсем недавно значительная часть экспертного сообщества предпочитала рассматривать происходящее в категориях осторожной дипломатии, баланса интересов и сдержанной риторики. Однако реальность международной политики, как это уже не раз происходило в истории, оказалась гораздо жестче и прямолинейнее теоретических схем.

Ситуация резко изменилась после того, как вчера беспилотные летательные аппараты, запущенные из Ирана, атаковали Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со школой в селе Шекерабад Бабекского района. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, четыре человека получили ранения.

Инцидент сразу же получил жесткую политическую оценку со стороны руководства страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел экстренное заседание Совета безопасности и назвал произошедшее террористическим актом. Глава государства подчеркнул, что азербайджанская сторона требует от официального Тегерана объяснений и извинений, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Одновременно он сообщил о данном им указании по приведению Вооруженных сил страны в полную боевую готовность и подготовке ответных мер.

Уже в первые часы после инцидента стало ясно, что произошедшее имеет значение далеко за пределами двусторонних отношений между Баку и Тегераном. Реакция международного сообщества последовала практически сразу. В течение короткого времени последовали звонки, заявления и дипломатические сигналы поддержки Азербайджана со стороны различных государств и международных организаций, в которых звучало также решительное осуждение вероломного акта, предпринятого иранским режимом. Международная реакция оказалась достаточно широкой. Она показала, что многие государства воспринимают произошедшее как потенциально опасный прецедент, способный расширить географию военного противостояния вокруг Ирана.

Особое внимание в этой ситуации привлекла позиция стран Ближнего Востока и Персидского залива. Для них развитие конфликта вокруг Ирана давно является вопросом собственной безопасности. С момента начала американо-израильской войны против Ирана государства региона регулярно подвергаются ракетным и дроновым атакам со стороны исламской республики.

На этом фоне поддержка Азербайджана со стороны ряда ближневосточных государств выглядела естественно. В дипломатических контактах подчеркивалось, что удары по гражданской инфраструктуре и попытки расширить географию военных действий способны лишь усилить нестабильность в регионе.

Впрочем, главным дипломатическим событием сегодняшнего дня стали переговоры Президента Азербайджана с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Эти контакты оказались особенно показательными, поскольку отношения между двумя странами давно вышли за рамки обычного межгосударственного взаимодействия.

В ходе телефонного разговора глава пакистанского правительства заявил, что решительно осуждает нападение на Азербайджан и выражает поддержку азербайджанскому государству и его вооруженным силам. Шахбаз Шариф подчеркнул, что в этот сложный момент Пакистан находится рядом с Азербайджаном и что азербайджанский народ может рассчитывать на поддержку Исламабада.

Подобные слова в данном случае имеют особый вес. Отношения между Азербайджаном и Пакистаном традиционно строятся на основе политического взаимопонимания и тесного сотрудничества в сфере безопасности. По армяно-азербайджанскому конфликту Исламабад всегда открыто занимал позицию Баку. Пакистан и сегодня остается одной из немногих стран мира, которая до сих пор не установила дипломатические отношения с Арменией. Эта позиция была сформулирована еще в 1990-е годы и напрямую связана с поддержкой территориальной целостности Азербайджана. В пакистанской дипломатии неоднократно подчеркивалось, что вопрос установления отношений с Ереваном может рассматриваться лишь в контексте позиции Баку и с учетом интересов Азербайджана.

Такой подход сформировал особый уровень доверия между двумя государствами. Он проявляется и в сфере военного сотрудничества. Пакистанские военнослужащие принимали участие в торжественном военном параде в Баку, посвященном 5-й годовщине победы Азербайджана во Второй Карабахской войне. Участие иностранных военных подразделений в подобных мероприятиях в международной практике всегда рассматривается как символ союзнических отношений и политической солидарности.

Существенным фактором является и статус Пакистана как ядерной державы. В исламском мире именно эта страна располагает ядерным потенциалом, что объективно усиливает ее политическое влияние на международной арене. Поддержка со стороны такого государства неизбежно учитывается всеми игроками региона, поскольку она влияет на стратегические расчеты и общий баланс сил.

В последние дни Иран перевел свои отношения в фазу прямого военного столкновения и с Пакистаном, что стало частью более масштабного регионального хаоса. На фоне войны с Израилем и США иранский режим, пытаясь продемонстрировать силу и обвиняя соседей в пособничестве «внешним врагам», нанес ракетные удары по территории Пакистана. Тегеран заявил, что целью были базы террористической группировки «Джейш аль-Адль», однако Пакистан расценил это как неспровоцированную агрессию против своего суверенитета и в долгу не остался. В отличие от инцидентов прошлых лет, в этот раз Исламабад отреагировал мгновенно и предельно жестко. Пакистанские ВВС нанесли серию высокоточных ударов по объектам на территории самого Ирана (в провинции Систан и Белуджистан). Тем самым Исламабад ясно дал понять, что как ядерная держава он не потерпит нарушения своих границ и готов воевать.

Ситуация обострилась одновременно с ударами Израиля по Тегерану. Иран повторно попытался запустить ракеты в сторону Пакистана, но вновь получил «достойный ответ». Пакистанская система ПВО перехватила часть целей, а ответный огонь пакистанской артиллерии и авиации заставил иранские силы на этом участке фронта поумерить активность.

Схожая логика проявилась и на азербайджанском направлении. После атаки иранских беспилотников Баку занял максимально четкую позицию. Вооруженные силы страны были приведены в полную боевую готовность, а официальные заявления азербайджанского руководства дали понять, что любые провокации будут иметь последствия.

Эта реакция оказалась достаточно убедительной. Уже в течение короткого времени появились сообщения о том, что иранские военные подразделения начали отводить часть сил от азербайджанской границы. Таким образом, громкие заявления о демонстрации силы на берегах Араза фактически закончились тем, что Тегеран предпочел снизить уровень напряженности.

Важную роль здесь сыграли и технологические возможности Азербайджана. За последние годы страна значительно усилила свои системы наблюдения и разведки. Современные технические средства позволяют отслеживать активность потенциального противника на значительной глубине его территории. В условиях современной войны это имеет принципиальное значение. Любая подготовка к агрессивным действиям фиксируется заранее, что дает возможность реагировать оперативно и принимать необходимые меры безопасности.

Именно поэтому любые попытки давления на Азербайджан в военном плане оказываются крайне рискованными. Потенциал страны, ее технические возможности и опыт, полученный в ходе недавних военных кампаний, создают совершенно иную стратегическую реальность, чем та, которую многие наблюдатели представляли себе еще несколько лет назад.

На данный момент ситуация в целом стала выглядеть достаточно показательно. Иранский режим оказался в крайне сложном положении. С одной стороны, на него продолжают оказывать давление США и Израиль, ведущие военные операции против иранской инфраструктуры. С другой стороны, жесткую позицию заняли государства региона, включая Пакистан, Азербайджан и страны Персидского залива.

Одновременно внутри самого Ирана нарастают признаки политической нестабильности. Экономическое давление, военные потери и растущее недовольство населения создают для власти крайне непростую ситуацию.

В совокупности эти факторы формируют картину, которую многие аналитики уже называют стратегическим кризисом иранской системы.

В этих условиях атака на Нахчыван выглядела скорее жестом отчаяния, чем продуманной военной операцией, призванной продемонстрировать силу Ирана. Она не изменила баланс сил, зато привела к противоположному результату, когда Азербайджан получил мощную международную поддержку, а действия Тегерана стали предметом серьезного дипломатического осуждения. А еще она показала, что у Азербайджана есть возможности, союзники и политическая воля для защиты собственной безопасности.