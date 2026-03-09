 Конституционная реформа как элемент политической трансформации | 1news.az | Новости
Конституционная реформа как элемент политической трансформации

Сегодня
Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Подготовка новой Конституции в Армении стала одним из наиболее чувствительных политико-правовых процессов последних лет. В центре внимания — вопрос изменения преамбулы Основного закона и отказ от формулировок, которые содержат территориальные претензии к Азербайджану.

Этот вопрос выходит далеко за рамки чисто юридической корректировки текста и затрагивает фундаментальные аспекты региональной безопасности, мирного процесса и трансформации политической культуры самой Армении.

Действующая Конституция Армении, принятая в 1995 году и впоследствии изменённая на референдумах 2005 и 2015 годов, формировалась в условиях постсоветского государственного строительства и нерешённого карабахского конфликта. В этих условиях многие положения государственного дискурса, включая символические формулировки в преамбуле, отражали политическую атмосферу того периода.

После окончания Второй карабахской войны и кардинального изменения баланса сил на Южном Кавказе ситуация принципиально изменилась. Армения оказалась перед необходимостью адаптации своей внутренней политико-правовой системы к новой геополитической реальности. Конституционная реформа рассматривается властями как часть более широкой программы институциональной модернизации, которая должна обеспечить устойчивость государства и создать условия для нормализации отношений с соседями.

Преамбула как политико-правовой символ

Хотя преамбула Конституции формально не является нормой прямого действия, она играет важную роль как источник политико-правовых ориентиров. Через неё формулируются исторические основания государственности, идеологические принципы и долгосрочные цели развития государства.

В армянском случае ключевым элементом преамбулы остается ссылка на Декларацию независимости Армении 1990 года, опирающуюся на нелегитимное совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и «национального совета» так называемой «НКР». Этот документ закреплял политические установки, характерные для периода распада СССР и организации сепаратистских движений. Исключение именно этой ссылки является условием подписания мирного соглашения с Азербайджаном, как свидетельство отказа от территориальных притязаний на территории Азербайджанской Республики.

С юридической точки зрения подобные ссылки могут восприниматься как декларативные. Тем не менее в международной политике символические формулировки в основных государственных документах становятся индикатором стратегических намерений государства. Именно поэтому вопрос корректировки преамбулы приобрёл столь большое и принципиальное значение в контексте армяно-азербайджанских отношений. Помимо этого, наличие подобной преамбулы ставит под вопрос легитимность парафированного, готового к подписанию мирного договора.

Связь конституционной реформы с мирным процессом

Переговоры о заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном продолжаются после освобождения оккупированных территорий в 2020–2023 годах. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что устойчивое урегулирование возможно лишь при условии отсутствия в правовой системе Армении формулировок, которые могут трактоваться как территориальные претензии.

Эта позиция неоднократно озвучивалась руководством страны, и прежде всего Президентом Ильхамом Алиевым. В Баку подчёркивают, что взаимное признание территориальной целостности должно быть закреплено не только в дипломатических документах, но и в национальном законодательстве сторон.

Для правительства Армении, возглавляемого премьер-министром Николом Пашиняном и понимающего необходимость данного условия, это создаёт непростую политическую дилемму. С одной стороны, нормализация отношений с Азербайджаном и открытие коммуникаций рассматриваются как ключевые условия экономического и политического развития страны. С другой — необходимость преодоления сопротивления части общества и политической оппозиции, вызванное изменением символических элементов государственного и идеологического нарратива.

Внутриполитические риски и общественная реакция

Конституционная реформа неизбежно становится объектом острой внутриполитической борьбы. В Армении значительная часть оппозиционных сил использует тему национальной идентичности и мифической исторической памяти как инструмент политической мобилизации.

Националистические круги рассматривают любые изменения, связанные с отказом от прежних формулировок, как «отступление» от «исторических принципов государственности». Поэтому обсуждение новой редакции Конституции, особенно её преамбулы, может сопровождаться ростом общественного напряжения и информационных кампаний внутри страны.

В то же время социологические исследования последнего времени показывают, что значительная часть армянского общества ориентирована прежде всего на стабильность и безопасность. Для этих групп населения важнее перспективы мирного сосуществования и экономического развития, чем сохранение символических формулировок в государственных документах.

Международный и региональный контекст

Конституционные реформы, направленные на устранение потенциальных территориальных претензий, имеют прецеденты в международной практике. В ряде стран подобные изменения становились частью мирных соглашений или процессов нормализации отношений после длительных конфликтов.

Для Южного Кавказа такой шаг явится важным сигналом готовности сторон к долгосрочному урегулированию. Устранение юридических и символических барьеров способствовало бы продвижению переговоров о мирном договоре и созданию более устойчивой системы региональной безопасности.

Кроме того, подобные изменения могут повлиять на международное восприятие Армении как государства, готового адаптировать свою политико-правовую систему к новым реалиям и строить отношения с соседями на основе взаимного признания границ.

Возможные сценарии развития событий

Дальнейшая судьба конституционной реформы во многом будет зависеть от нескольких факторов: 1) результатов общественного обсуждения проекта Конституции; 2) политической способности правительства удержать баланс между реформами и внутренней стабильностью; 3) продолжения переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Если изменения будут закреплены на референдуме, это может стать одним из ключевых шагов на пути к окончательному урегулированию конфликта. В противном случае переговорный процесс рискует затянуться, поскольку вопрос взаимного признания территориальной целостности остаётся одним из центральных пунктов диалога.

Заключение

Подготовка новой Конституции Армении отражает более широкий процесс переосмысления роли государства в изменившейся региональной среде. Корректировка преамбулы может стать не только юридической правкой текста, но и символическим шагом, демонстрирующим готовность к переходу от конфликтной логики прошлого к модели сосуществования и сотрудничества.

Именно поэтому обсуждение нескольких строк в основном законе фактически превратилось в стратегический вопрос, от которого зависит не только внутренняя политическая динамика Армении, но и перспективы долгосрочного мира на Южном Кавказе.

