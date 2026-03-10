10 дней «Операции Epic Fury»: что обещал Вашингтон и что произошло на деле?

9 марта, в интервью CBS News, президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном «практически завершена».

«У них нет флота, нет связи, нет ВВС. Их ракеты сведены к минимуму», — сказал он, выступая из своего гольф-клуба в Дорале, Флорида.

Примечательно, что ранее в тот же день Пентагон опубликовал в соцсетях следующие сообщения: «Мы только начали сражаться» и «Никакой пощады».

Ниже — хронология заявлений и фактов за 10 дней операции и выводы о том, что же из всего этого можно понять.

Переговоры: от «исторического соглашения» до бессрочной паузы

26 февраля в Женеве завершился третий раунд непрямых переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана. Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди заявил о «значительном прогрессе». Глава иранского МИД Аббас Арагчи назвал возможное соглашение «историческим» и сообщил, что на следующую неделю запланированы технические консультации в Вене.

27 февраля, по словам Аль-Бусаиди, был достигнут «прорыв»: Иран, по заявлению посредника, согласился не накапливать обогащённый уран и допустить полную верификацию МАГАТЭ.

28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. В ходе первой волны ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, министр обороны Азиз Насирзаде и командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

После ударов Аль-Бусаиди заявил, что «активные и серьёзные переговоры» были подорваны. Иран приостановил ядерные переговоры на неопределённый срок.

Четвёртый раунд, запланированный на следующую неделю в Вене, не состоялся.

Смена режима: заявленная цель и её результат

Как известно, в январе 2026 года спецназ США захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе операции « Absolute Resolve». Мадуро был доставлен в Нью-Йорк и предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме. Власть перешла к вице-президенту Делси Родригес.

В Иране такой сценарий реализовать не удалось.

Хаменеи был убит 28 февраля, однако уже к вечеру воскресенья, 1 марта, иранские государственные СМИ объявили, что новым верховным лидером стал его сын — аятолла Моджтаба Хаменеи. На вопрос CBS News о новом лидере Трамп ответил: «У меня нет для него послания. Никакого», — добавив, что имеет в виду другого человека на роль руководителя страны.

Примечательно, что ещё до начала ударов глава иранского МИД Арагчи предупреждал в интервью: даже если Хаменеи будет убит, теократическая система Ирана продолжит работу, поскольку в ней предусмотрены процедуры назначения преемника. Президент Пезешкиан заявлял: «Они могут устранить меня, устранить кого угодно. На место одного придут сотни».

Военное превосходство: две версии одной войны

По данным CBS News, к 9 марта американские вооружённые силы поразили более 3000 целей на территории Ирана. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что интенсивность иранских ракетных пусков снизилась примерно на 90% по сравнению с первыми днями операции, что, по оценке командования, объясняется уничтожением пусковых установок и складов боеприпасов.

Трамп 9 марта заявил CBS: «Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле — ничего». Ранее, выступая перед конгрессменами-республиканцами, он назвал операцию «небольшой вылазкой» (little excursion), которая продлится «недолго».

В тот же день Пентагон опубликовал посты: «Мы только начали сражаться» и «Никакой пощады».

Неделей ранее, 4 марта, министр обороны Пит Хегсет заявлял на брифинге: «Мы ускоряемся, а не замедляемся. Сегодня прибывают новые бомбардировщики и истребители». По его словам, операция может продлиться от четырёх до восьми недель. На CBS 9 марта Хегсет подчеркнул: «Мы не вывешиваем баннер Mission Accomplished».

С иранской стороны картина иная. По заявлению представителя КСИР бригадного генерала Али Мохаммада Наини агентству Fars News, иранские силы перехватили и уничтожили более 80 вражеских беспилотников с начала конфликта. По данным КСИР, Иран выпустил свыше 500 баллистических и морских ракет и задействовал около 2000 беспилотников. КСИР утверждает, что иранские вооружённые силы способны вести интенсивные боевые действия не менее шести месяцев.

По заявлению иранского командования, на начальном этапе использовались ракетные системы первого и второго поколения, произведённые в 2012–2014 годах. Более современные комплексы, разработанные за последнее десятилетие, по утверждению КСИР, ещё не применялись.

Требование США о безоговорочной капитуляции президент Ирана Пезешкиан назвал «мечтой, которую им следует забрать с собой в могилу».

Ормузский пролив: обещание и реальность

До начала операции одной из заявленных задач было недопущение перебоев в энергопоставках через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

По состоянию на 9 марта коммерческое судоходство через пролив, по данным CBS News, фактически прекратилось. Трамп в том же интервью признал этот факт, но заявил, что «думает о том, чтобы взять пролив под контроль». При этом он предупредил Иран: «Они уже выстрелили всё, что могли, и лучше бы им не пытаться ничего хитрого, иначе это будет конец этой страны».

По данным CNN, внутри администрации ситуацию в проливе описывают как «Долину смерти». Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln находится в готовности, однако тактическая обстановка на воде крайне опасна: КСИР, по оценкам военных, развернул в зоне пролива систему из минных заграждений, катеров-смертников и береговых ракетных батарей. По данным разведки, Иран будет целить не во входящие, а в выходящие из Залива суда — когда танкеры полностью загружены. Приоритетными целями аналитики называют танкеры со сжиженным природным газом, способные, по их словам, «взорваться как бейрутская бомба».

Глава Совета национальной безопасности Ирана Али Ларидани написал в соцсетях: «Маловероятно, что какая-либо безопасность будет достигнута в Ормузском проливе на фоне пожара войны, разожжённой Соединёнными Штатами и Израилем в регионе».

Тем временем закрытие пролива создаёт каскадный эффект: по данным CNN, Кувейт, Ирак и ОАЭ начали глушить нефтяные скважины из-за переполнения хранилищ. Заглушённые скважины невозможно быстро перезапустить, что грозит длительным дефицитом поставок даже после возможного открытия пролива.

В поисках выхода из нефтяного кризиса администрация рассматривает экстренные меры. Министр финансов Скотт Бессент, по данным CNN, сигнализировал о готовности снять санкции с сотен миллионов баррелей российской нефти, застрявшей в море, чтобы обеспечить рынку немедленную ликвидность. Министр энергетики Крис Райт заявил CBS: «В худшем случае это вопрос недель, а не месяцев». Администрация также указывает на рост добычи в Венесуэле после произведённой в январе смены власти — что возвращает нас к тому самому «венесуэльскому сценарию».

Цена десяти дней

По данным СМИ, к 9 марта погибли семеро американских военнослужащих. В их числе — четверо солдат, убитых иранской атакой беспилотников в Кувейте 28 февраля, и сержант Бенджамин Пеннингтон, скончавшийся от ранений после нападения на базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии 1 марта. Вице-президент Джей Ди Вэнс провёл церемонию передачи останков.

По данным иранского агентства Tasnim, к 4 марта потери Ирана составили более 1 045 человек. По информации Al Jazeera, в Израиле погибли 11 человек в результате иранских ответных ударов.

Аналитики обращают внимание на стоимостную асимметрию конфликта. По данным IBTimes, перехват одного иранского беспилотника Shahed стоимостью около $35 000 обходится ракетой Patriot стоимостью порядка $4 млн. При продолжении конфликта в текущем темпе такой дисбаланс может иметь долгосрочные последствия для военного бюджета США.

Ответные иранские удары затронули ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Ирак, Бахрейн, Оман и Иорданию. Воздушное пространство над регионом было парализовано. Цена нефти Brent в понедельник 9 марта взлетела до $119 — максимума с 2022 года, а затем обрушилась до $89,63 после заявлений Трампа (о близком конце операции» и сигнала G7 о готовности задействовать стратегические нефтяые резервы.

Средняя цена галлона бензина в США достигла $3,48 — рост на 16% за неделю, по данным AAA. Для сравнения: в своём послании Конгрессу в феврале Трамп хвалился ценой $2,30, а в предвыборную кампанию обещал опустить её ниже $2. На вопрос о росте цен на бензин Трамп ответил, что это «маленький сбой» (little glitch) и «очень маленькая цена за национальную безопасность».

Экономисты оценивают последствия менее оптимистично. По расчётам Грегори Дако, главного экономиста EY-Parthenon, при затяжном конфликте инфляция в США может превысить 4%, а рост ВВП замедлится с прогнозных 2,4% до 1,6%. Тим Махеди, бывший экономист ФРС Сан-Франциско, заявил The New York Times: «Я очень обеспокоен, что это может столкнуть нас в рецессию, если ситуация продлится». По его оценке, энергетический шок ложится поверх двух других «шоков предложения» — тарифной политики и массовых депортаций. Бернард Ярос из Oxford Economics предупреждает, что наибольший удар придётся по малообеспеченным американцам, у которых расходы на энергию составляют непропорционально большую долю бюджета.

Кто выигрывает

По данным Foreign Policy, единственным очевидным экономическим бенефициаром конфликта на данный момент является Россия. Российская нефть марки Urals, торговавшаяся со скидкой к мировым ценам из-за санкций, теперь продаётся с премией — поскольку это нефть, которая физически может быть доставлена покупателю. Индия, ранее получившая от администрации Трампа 50-процентные тарифы за покупку российского сырья, теперь получила от той же администрации разрешение на импорт застрявшей в море российской нефти. The New York Times отмечает, что снятие санкций с российской нефти — драматический разворот для Трампа, который ещё недавно угрожал жёсткими тарифами любой стране, покупающей российские энергоносители.

Как отмечает Foreign Policy, высокие мировые цены на нефть фактически финансируют Москву, обеспечивая приток валюты для продолжения операций в Восточной Европе. На этом фоне Путин предложил энергозависимой Европе поставки нефти и газа — на фоне того, что ряд европейских политиков уже обсуждают возможность восстановления энергетической торговли с Россией.

Факты к 10-му дню

За десять дней операции «Epic Fury» были уничтожены верховный лидер Ирана и ряд высших военных руководителей. Поражено более 3000 целей. США заявляют о почти полном завоевании воздушного превосходства и значительном подавлении иранского ракетного потенциала.

При этом переговорный процесс, шедший через оманское посредничество, прерван на неопределённый срок. Власть в Иране перешла к преемнику из той же семьи. Тегеран, по его собственным заявлениям, не задействовал наиболее современное вооружение и декларирует готовность к многомесячному конфликту. Ормузский пролив де-факто закрыт для коммерческого судоходства. Ближневосточный регион понёс ущерб от ответных иранских ударов. США потеряли семь военнослужащих.

Вопрос о конечных целях операции и критериях её завершения остаётся открытым: по словам Трампа, решение о завершении войны — «целиком в моей голове, ни в чьей больше».

Источники: CBS News, CNN, Financial Times, Foreign Policy, IBTimes UK, The New York Times, Al Jazeera, PBS, Fox News, The Washington Times, NBC News, NPR, Wikipedia