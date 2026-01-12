В Баку задержаны наркокурьеры с крупной партией марихуаны - ВИДЕО

В Баку задержаны два наркокурьера с 5 кг марихуаны и 708 таблетками.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в ходе последних операций по борьбе с незаконным оборотом и продажей наркотических средств, проведенных сотрудниками Управления полиции Наримановского района и 16-го отделения полиции, были задержаны 57-летний Рауф Аскероглу и 26-летний Игбал Ахмедов.

У них было обнаружено и изъято в общей сложности 5 килограммов 42 грамма марихуаны, героина, психотропного вещества метамфетамина, а также 708 таблеток метадона, прегабалина и других сильнодействующих препаратов, наряду с электронными весами, использовавшимися для продажи.

Задержанные лица заявили, что приобрели наркотики с целью сбыта у граждан Ирана (личности которых устанавливаются), с которыми познакомились в социальных сетях.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Расследование продолжается.