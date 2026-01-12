ДТП со смертельным исходом в Сумгайыте

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в 12-м микрорайоне города.

Гусейнова Лятафет Бахаддин гызы (1982 года рождения), находясь за рулем автомобиля марки Hyundai Accent, сбила пешехода, переходившего дорогу. Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По данному факту проводится расследование.