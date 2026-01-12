Обнародовано состояние пострадавшей при обрушении потолка в ресторане в центре Баку

Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей в результате обрушения потолка в ресторане «Bonte», расположенном на улице Низами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи и Клиническом медицинском центре заявили, что 11 января в 17:00 поступил экстренный вызов с улицы Низами.

«На место происшествия незамедлительно была направлена бригада скорой помощи. Пострадавшей (женщине) на месте была оказана медицинская помощь, после чего она была госпитализирована в Клинический медицинский центр с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».

Женщине, 1983 года рождения, доставленной в отделение экстренной и неотложной медицинской помощи Клинического медцентра, была оказана вся необходимая помощь, после чего она была выписана домой на амбулаторное лечение», - говорится в сообщении.