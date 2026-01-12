Международный центр Низами Гянджеви совместно с Женевским офисом ООН проведет Совещание высокого уровня

15-16 января в Швейцарии в рамках партнерства Международного центра Низами Гянджеви с Женевским офисом ООН состоится 35-е Совещание высокого уровня.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, совещание будет посвящено теме «Переосмысление мультилатерализма в период фрагментации и трансформации».

В совещании примут участие более 50 высокопоставленных представителей из более чем 30 стран - бывшие главы государств и правительств, руководители структур ООН, представители международных организаций и известные эксперты. В рамках мероприятия будут обсуждаться глобальные вызовы, будущее многостороннего сотрудничества и процессы трансформации, происходящие в международной системе.

В совещании также предусмотрено участие руководителей и представителей высокого уровня Всемирной организации здравоохранения, Конференции ООН по торговле и развитию, Всемирной торговой организации, Программы ООН по населенным пунктам, Международного союза электросвязи и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу.

Отметим, что Совещания высокого уровня, организуемые Международным центром Низами Гянджеви совместно с Женевским офисом ООН, выступают важной международной платформой с точки зрения поощрения многостороннего сотрудничества, обсуждения ключевых вопросов, стоящих на глобальной повестке дня, и укрепления международного диалога.