Общественный совет при ANAMA предупреждает о сохраняющейся минной угрозе

Члены Общественного совета при Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обсудили участившиеся в последнее время случаи подрыва на минах на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает 1news.az, по итогам обсуждений члены Общественного совета распространили заявление для общественности:

«Серия инцидентов, связанных с подрывом на минах на освобожденных территориях в последние дни, вызывает серьезную озабоченность. С начала нового года зафиксирован уже второй подобный случай. Данный факт еще раз подтверждает, что минная угроза остается реальным и сохраняющимся риском.

За период, прошедший после Второй Карабахской войны, 417 человек погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов. Среди пострадавших - гражданские лица, посещающие регион, лица, занятые в сельском хозяйстве, рабочие, участвующие в восстановительных работах, журналисты, военнослужащие, а также сотрудники ведомств, выполняющие свои служебные обязанности.

Как Общественный совет при ANAMA, мы вновь обращаем внимание на то, что проникновение на неочищенные территории, прикосновение к неизвестным предметам и игнорирование предупредительных знаков ведут к тяжелым, а порой и необратимым последствиям. Именно в целях обеспечения безопасности и предотвращения возможных инцидентов проводится работа по временной консервации и ограждению участков с высоким уровнем минного загрязнения. Жизненно важно, чтобы лица, осуществляющие ежедневную деятельность на освобожденных территориях, а также население, возвращающееся в родные края, строго соблюдали установленные правила.

На сегодняшний день государство продолжает комплексные меры по обеспечению минной безопасности. Мы считаем, что в предотвращении этой угрозы решающее значение имеет ответственное поведение каждого гражданина, а не только деятельность государственных структур. Мы убеждены, что соблюдение правил техники безопасности — самый надежный способ сохранить человеческую жизнь. Учитывая вышеизложенное, мы призываем каждого без исключения находиться только на разрешенных и очищенных участках, серьезно относиться к предупредительным знакам, а при обнаружении подозрительных предметов или признаков минной опасности — немедленно сообщать в соответствующие органы.

В мире нет ничего ценнее человеческой жизни. Не стоит забывать, что пренебрежение минной опасностью может привести к новым трагедиям».