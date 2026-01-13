В Нахчыване произошло ДТП, есть пострадавшие

В Нахчыване произошло ДТП, пострадали 4 человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент зафиксирован на проспекте Азиза Алиева. В результате столкновения автомобилей марки Hyundai (госномер 85-AD-506) и Toyota (госномер 69-BF-990) различные травмы получили четыре человека.

Пострадавшие - Джейхун Талыбов, Самед Билалов, Сулейман Бейляров и Илькин Мамиев - были госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.