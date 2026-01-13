В Стамбуле прокурор стрелял в судью в здании суда - ФОТО

В здании Регионального апелляционного суда в районе Картал (Стамбул) во время судебного заседания произошла стрельба.

Женщина-судья 23-го уголовного отдела получила огнестрельное ранение. Об этом сообщает haberler.com.

По имеющейся информации, огонь открыл её бывший супруг - прокурор. Пострадавшая была оперативно доставлена в ближайшую больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

После инцидента на месте начато расследование, подозреваемый задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются.