«Беспокойство необосновано»: Пашинян прокомментировал поставки азербайджанского топлива

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал необоснованной общественную обеспокоенность, связанную с импортом азербайджанского бензина.

В видеообращении в соцсетях премьер заявил, что противники сделки утверждают, будто импорт топлива означает «финансирование экономики и армии Азербайджана», передают армянские СМИ. Пашинян подчеркнул, что эти утверждения не соответствуют действительности, поскольку между сторонами установлен мир.

Пашинян также заявил, что подобные настроения во многом формируются компаниями, которые долгое время доминировали на рынке импорта и сбыта нефтепродуктов. По его словам, рост конкуренции вынуждает их снижать цены, что фактически ведет к демонополизации рынка.

По его словам, среднее снижение цен на топливо уже составляет около 15%. Так, если ранее бензин марки АИ-95 реализовывался по цене 510–520 драмов за литр, то минимальная цена в настоящее время составляет 430 драмов. При этом фактическая рыночная стоимость, по текущим данным, в большинстве случаев находится на уровне около 480 драмов, тогда как отдельные импортеры предлагают бензин по цене 440 драмов за литр.

Снижение цен зафиксировано и по бензину марки АИ-92: если ранее его стоимость достигала 500 драмов за литр, то в настоящее время средняя цена составляет около 460 драмов.

Напомним, в декабре прошлого года впервые за несколько десятилетий в Армению прибыла партия азербайджанского бензина – 1,2 тыс. тонн нефтепродуктов были транспортированы по территории Грузии. А в начале января Азербайджан отправил новую партию нефтепродуктов - 6 100 тонн – бензина и 1 500 тонн – дизельного топлива.